Αγρότες και κτηνοτρόφοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και διαμηνύουν ότι θα κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα, ενώ βρίσκονται εν αναμονή της απάντησης του Πρωθυπουργού στα αιτήματα που απέστειλαν. Ωστόσο, παραμένουν σε θέσεις μάχης σε κομβικά σημεία σε όλη τη χώρα, με μπλόκα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Κοζάνη: Αποκλεισμός και παρακαμπτηρίων οδών από τους αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας παραμένουν στα μπλόκα, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους στη Μπάρα Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού. Η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων και των φορτηγών διεξάγεται μέσω παράκαμψης από την παλαιά Εθνική Οδό Κοζάνης – Καστοριάς.

Καθημερινά, οι συγκεντρωμένοι παραγωγοί διανέμουν προϊόντα του πρωτογενούς τομέα στους διερχόμενους οδηγούς, σε μια συμβολική κίνηση αλληλεγγύης. Αύριο, στο πλαίσιο της γενικής απεργίας, έχει προγραμματιστεί συλλαλητήριο στο μπλόκο.

Από τις 14:00 και για δύο ώρες, οι αγρότες σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων, ο οποίος θα αφορά αποκλειστικά τα φορτηγά, εντείνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση.

Στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης – Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού ‘Αξονα Χ, παραμένουν επίσης σταθερά αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι. Για σήμερα, αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν συμβολικό αποκλεισμό του σημείου από τις 17:00, ώρα κατά την οποία ο πρωθυπουργός έχει ανακοινώσει ότι θα δεχθεί αντιπροσωπεία του πρωτογενούς τομέα για διάλογο στο γραφείο του.

Μπλοκο Νίκαιας: Κλιμακώνουν οι αγρότες της Θεσσαλίας

Οι αγρότες της Θεσσαλίας παραμένουν και σήμερα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, στο μπλόκο της Νίκαιας, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Η εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης εξακολουθεί να είναι κλειστή στο ύψος της Νίκαιας, όπου έχουν παραταχθεί τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων, ενώ στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών δηλώνουν ότι ο διάλογος με την κυβέρνηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο επί των συγκεκριμένων αιτημάτων που έχουν ήδη κατατεθεί, απορρίπτοντας κάθε γενική συζήτηση χωρίς σαφές πλαίσιο.

Παράλληλα, για σήμερα, Δευτέρα, έχει προγραμματιστεί κινητοποίηση στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, με αφορμή τη δίκη αγροτών που διώκονται για τα επεισόδια των πρώτων ημερών των μπλόκων. Οι συμμετέχοντες εκφράζουν τη στήριξή τους στους συναδέλφους τους και καταγγέλλουν τις δικαστικές διώξεις.

Στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, αύριο, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας θα λάβουν μέρος στην απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, που θα πραγματοποιηθεί επίσης στην κεντρική πλατεία.

Κατά την πρόσφατη πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι αγροτών από όλη τη χώρα, αποφασίστηκε η συνέχιση και περαιτέρω κλιμάκωση των δράσεων, εφόσον η κυβέρνηση δεν ανταποκριθεί στα αιτήματά τους.

Πολύωροι αποκλεισμοί και σήμερα στα τελωνεία Ευζώνων, Νίκης, Προμαχώνα και Εξοχής

Σε πολύωρους αποκλεισμούς προχωρούν και σήμερα παραγωγοί στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και στον Προμαχώνα και την Εξοχή, στα σύνορα με τη Βουλγαρία. Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται εν αναμονή της απάντησης του πρωθυπουργού στα αιτήματα που απέστειλε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, η οποία συνεδρίασε το Σάββατο 13/12 στη Νίκαια της Λάρισας.

Υπενθυμίζεται ότι στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι από 57 μπλόκα σε όλη τη χώρα, οι οποίοι αποφάσισαν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και να αναμείνουν απάντηση έως και την προσεχή Παρασκευή. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Στο πλαίσιο αυτό, οι παραγωγοί στο τελωνείο των Ευζώνων αποφάσισαν, σε γενική τους συνέλευση, να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του σημείου από τις 12:00 το μεσημέρι για τέσσερις ώρες, καθώς και από τις 18:00 έως αργά το βράδυ. Οι αποκλεισμοί αφορούν τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα και ισχύουν για όλα τα οχήματα, φορτηγά και Ι.Χ., ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Σε αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης από τις 19:00 έως τις 23:00 αποφάσισαν να προχωρήσουν οι παραγωγοί που βρίσκονται εκεί, με την κινητοποίηση να αφορά όλα τα φορτηγά.

Σε αποκλεισμό διάρκειας οκτώ ωρών του τελωνείου του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, προχωρούν οι συμμετέχοντες στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο που έχει στηθεί, με την κινητοποίηση να αφορά αποκλειστικά τα φορτηγά διεθνών μεταφορών. Η διέλευση των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των λεωφορείων παραμένει ελεύθερη. Στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών, ενώ το μπλόκο ενισχύεται και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Την ίδια ώρα, σε πλήρη συντονισμό με τους συναδέλφους τους στον Προμαχώνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας προχωρούν σε αποκλεισμό οκτώ ωρών, έως τις 20:00. Το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Όπως επισημαίνουν, κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος φορτηγών παντός τύπου, ενώ η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Η λίστα με τα αιτήματα των αγροτών

Τη λίστα με αιτήματά τους απέστειλαν στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι αγρότες, την ώρα που κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Οι αγρότες ζητούν, μεταξύ άλλων, κατώτερες εγγυημένες τιμές, ρεύμα στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ απορρίπτουν την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Αναλυτικά τα αιτήματα είναι:

« Να σταματήσει η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία – παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής.

Απαιτούμε εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρωστούμενων από την Κυβέρνηση.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας.

Μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.

Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή. (π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κλπ).

Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.

Κατάργηση ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων λόγω έλλειψης αναδασμών και πολυτεμαχισμού. Άμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. Να δουλέψει σωστά το Monitoring.

Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «Ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς πχ Mercosur και άλλες συμφωνίες της Ε.Ε.

Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή.

Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή.

Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο παραγωγός από το χωράφι.

Άμεσα διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.

Ξεχωρίζουμε δυο φλέγοντα ζητήματα:

ΕΥΛΟΓΙΑ στην κτηνοτροφία με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

στην κτηνοτροφία με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό. Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα. Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεγκτικός μηχανισμός και να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ».

Τα αιτήματα των κτηνοτρόφων

1. Εμβολιασμός.

α. Αλλαγή διαχείρισης της ζωονόσου με εμβολιασμό και άμεση παύση θανατώσεων.

β. Επαναλειτουργία των μονάδων από 6 έως 8 μήνες και σε απόσταση έως 5 χιλιομέτρων από τη μονάδα.

2. Πλήρης αποζημίωση της πραγματικής αξίας των ζώων

Επικαιροποίηση των ποσών αποζημίωσης ώστε να ανταποκρίνονται στο πραγματικό κόστος αγοράς και παραγωγής.

Διαφοροποίηση ανάλογα με είδος, ηλικία, παραγωγικότητα, καθαρόαιμα (αυτόχθονες φυλές).

3. Αποζημίωση για χαμένο εισόδημα

α. Κάλυψη της απώλειας παραγωγής (γάλα, κρέας, αναπαραγωγή) για τουλάχιστον 12–24 μήνες ή όσο χρειαστεί και μέχρι την πλήρη ανασύσταση του κοπαδιού με το 30% επί του κύκλου εργασιών βάσει υπολογισμών πώλησης κρέατος και γάλακτος.

β. Κατά τη διάρκεια της Ανωτέρας βίας να διατηρούνται τα δικαιώματα όπως και τα σχέδια βελτίωσης έως την ανασύσταση του κοπαδιού.

4. Ελληνοποίηση

Μία από τις πιο σοβαρές αιτίες εξάπλωσης των ζωονόσων είναι η αθρόα εισαγωγή σε γάλα και ζώντων ζώων που έρχονται και σφάζονται στην Ελλάδα και μετά εξάγονται και έτσι να μεταφέρονται οι αρρώστιες στην Ελλάδα.

5. Αποζημίωση για καταστροφή προϊόντων με όγκο μέτρηση

Αποζημίωση για τριφύλλια, σανό και ζωοτροφές ή άλλες πρώτες ύλες που αναγκαστικά καταστρέφονται λόγω μέτρων.

6. Στήριξη για ανασύσταση κοπαδιών

α. Επιδοτήσεις για αγορά νέων ζώων και ενίσχυση βελτίωσης φυλών.

Πρόβλεψη για γενετικό υλικό υψηλής αξίας που χάνεται.

β. Μέτρο 5.2 χαμένο εισόδημα για όλες τις φυσικές καταστροφές (daniel, ilias, πυρκαγιές) και για τις ζωονόσους για όλο το ζωικό κεφάλαιο.

γ. Η ανασύσταση κοπαδιού να δίνεται παρόλο που έχει δοθεί αποζημίωση σφαγής.

7. Έκτακτη Ευρωπαϊκή Ενίσχυση

Αξιοποίηση ειδικών κονδυλίων της ΕΕ για την ανακούφιση κτηνοτρόφων, όπως εφαρμόστηκε σε Ισπανία και Πορτογαλία για αντίστοιχες ζωονόσους.

8. Πάγωμα πληρωμών για όσο διαρκεί η ανωτέρα βία από ΔΕΗ, ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ και ΥΔΡΕΥΣΗ και ΤΡΑΠΕΖΕΣ.

9. Ενεργειακό κόστος – NET METERING μέσω προγράμματος ή σχέδιο βελτίωσης.

10. Κατάργηση διοικητικών προστίμων.

Τι ζητούν οι μελισσοκόμοι

1. Απρόσκοπτη και χωρίς όρους εργασία στα δάση. Ελευθερία εισόδου και τοποθέτησης μελισσιών.

2. Διεύρυνση ωραρίου χρήσης του καπνιστηρίου.

3. Ένταξη των μελισσοκόμων των νησιών στη νησιωτική πολιτική – αναθεώρηση σε όλα τα νησιά.

4. Ηλεκτρονικό μητρώο βάσει ευρωπαϊκού κανονισμού. Όχι καταπατήσεις αρμοδιοτήτων δικαιωμάτων.

5. Τομεακό πρόγραμμα: σύνταξη δράσεων από την Ομοσπονδία. Η ενίσχυση στους παραγωγούς σε δράσεις προς όφελος του παραγωγού.

6. ΚΑΠ: ισότιμη και ισόνομη ένταξη της Μελισσοκομίας στα επενδυτικά προγράμματα (π.χ. σχέδια βελτίωσης). Προσαρμογή οικολογικού σχήματος για την επικονίαση.

7. Παράπλευρες οδοί. Να δοθεί λύση για την κίνηση των μελισσοκόμων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο.

8. Φορολογικά κίνητρα και οικονομικές ευκολίες για αγορά φορτηγών νέας τεχνολογίας.

9. Σειρά μέτρων για την πάταξη των ελληνοποιήσεων σε συνεργασία με την Ομοσπονδία.

10. Σειρά μέτρων για την πάταξη της αισχροκέρδειας σε συνεργασία με την Ομοσπονδία.

11. Σταθεροί και εντατικοί έλεγχοι για την ποιότητα του μελιού.

12. Προσμέτρηση και καθορισμός συγκεκριμένων αναλύσεων μελιού.

13. Υιοθέτηση των προτάσεων της Ομοσπονδίας για την αναδιάρθρωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, όσον αφορά την μελισσοκομία.

14. Αναπλήρωση εισοδήματος 20€/κυψέλη (συνολικό αίτημα 30 εκ. €).