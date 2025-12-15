Οι αγρότες της Θεσσαλίας παραμένουν και σήμερα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, στο μπλόκο της Νίκαιας, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Η εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης εξακολουθεί να είναι κλειστή στο ύψος της Νίκαιας, όπου έχουν παραταχθεί τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων, ενώ στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών δηλώνουν ότι ο διάλογος με την κυβέρνηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο επί των συγκεκριμένων αιτημάτων που έχουν ήδη κατατεθεί, απορρίπτοντας κάθε γενική συζήτηση χωρίς σαφές πλαίσιο.

Παράλληλα, για σήμερα, Δευτέρα, έχει προγραμματιστεί κινητοποίηση στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, με αφορμή τη δίκη αγροτών που διώκονται για τα επεισόδια των πρώτων ημερών των μπλόκων. Οι συμμετέχοντες εκφράζουν τη στήριξή τους στους συναδέλφους τους και καταγγέλλουν τις δικαστικές διώξεις.

Στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, αύριο, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας θα λάβουν μέρος στην απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, που θα πραγματοποιηθεί επίσης στην κεντρική πλατεία.

Κατά την πρόσφατη πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι αγροτών από όλη τη χώρα, αποφασίστηκε η συνέχιση και περαιτέρω κλιμάκωση των δράσεων, εφόσον η κυβέρνηση δεν ανταποκριθεί στα αιτήματά τους.