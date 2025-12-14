Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα έστειλαν το δικό τους μήνυμα στην κυβέρνηση, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι ενωμένοι και πως η κλιμάκωση είναι μονόδρομος προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Η κυβέρνηση πάντως σκλήρυνε τη γραμμή της, με τον πρωθυπουργό να αναφέρει στο κυριακάτικο μήνυμά του ότι η πόρτα του Μαξίμου παραμένει ανοικτή χωρίς όμως τελεσίγραφα.

Βέβαια, τη στιγμή που στη Νίκαια συνεδρίαζε η πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων με εκπροσώπους αγροτών απ’ όλη την Ελλάδα, ο ίδιος έκανε λόγο αποκλειστικά για «μπλόκο της Νίκαιας».

«Με έκπληξη, μάλιστα, πληροφορήθηκα την απόφαση του μπλόκου της Νίκαιας να αρνηθεί την πρόσκλησή μου για συνάντηση με μία πανελλαδική αντιπροσωπεία αγροτών, τη Δευτέρα. Διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα. Και οι λύσεις προκύπτουν μόνο από συζήτηση. Όποιος αρνείται αυτές τις αρχές της λογικής και της Δημοκρατίας αναλαμβάνει μεγάλο βάρος απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία», αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η σύγκρουση πάντως θα κορυφωθεί τόσο εντός όσο και εκτός βουλής και με φόντο την ψήφιση του προϋπολογισμού.