Το αγροτικό ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνέντευξης του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη στην εφημερίδα RealNews. Όπως τόνισε, «η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και μετριοπάθεια το θέμα», δείχνοντας ενσυναίσθηση απέναντι στα προβλήματα των αγροτών και αναγνωρίζοντας το δίκιο τους σε πολλές περιπτώσεις.

Ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι «μέχρι πριν λίγο καιρό δεν ήταν καθόλου αυτονόητο ότι θα πληρωθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις». Όπως σημείωσε, χρειάστηκε «αγώνας δρόμου για να συμφωνήσουμε με την Κομισιόν στις αλλαγές που έπρεπε να γίνουν και να ξεκινήσουν οι πληρωμές».

Αναφορικά με τις καταβολές, επισήμανε πως «ήδη φέτος έχουν πληρωθεί 2,6 δισ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ΕΛΓΑ και τον κρατικό προϋπολογισμό», ενώ μέχρι το τέλος του έτους θα δοθούν επιπλέον 1,2 δισ. ευρώ – δηλαδή 600 εκατ. ευρώ περισσότερα σε σχέση με πέρυσι.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι «λύση στα προβλήματα μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από τον διάλογο», υπενθυμίζοντας τη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα και τους αγρότες της Κρήτης, καθώς και την πρόσκληση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για διάλογο.

Η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Απαντώντας στο ενδεχόμενο να μην προχωρήσει η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ο κ. Χατζηδάκης διερωτήθηκε: «Είναι άραγε ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάποιο κελεπούρι και φοβούνται κάποιοι μην το χάσουμε;». Τόνισε ότι το σχετικό νομοσχέδιο βρίσκεται ήδη στη Βουλή και χαρακτήρισε τη μεταφορά αυτή «μεγάλη μεταρρύθμιση που βάζει τάξη στη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων».

Όπως είπε, η ΑΑΔΕ διαθέτει τα απαραίτητα εχέγγυα αποτελεσματικότητας και η κυβέρνηση εργάζεται ώστε η μεταρρύθμιση να υλοποιηθεί άμεσα. «Κερδισμένοι θα βγουν οι έντιμοι αγρότες που θα δουν να λαμβάνουν περισσότερα χρήματα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τα αιτήματα των αγροτών και τα δημοσιονομικά όρια

Για τα αιτήματα των αγροτών, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι δεν μπορεί να προαναγγείλει αποφάσεις πριν ολοκληρωθεί ο διάλογος, αλλά διαβεβαίωσε πως υπάρχει διάθεση να δοθούν λύσεις στα περισσότερα προβλήματα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κτηνοτροφία, η οποία, όπως είπε, πλήττεται φέτος περισσότερο.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα όρια: «Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, ούτε να παραβιάσουμε τη συμφωνία με την Κομισιόν για τη μεταρρύθμιση του συστήματος επιδοτήσεων».

Η πορεία της οικονομίας και οι μεταρρυθμίσεις

Σχετικά με τον προϋπολογισμό, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε ότι το 2026 «η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να προχωρεί με σταθερά βήματα», με ρυθμούς ανάπτυξης διπλάσιους του ευρωπαϊκού μέσου όρου και με ενίσχυση των εισοδημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, από το 2019 έως το 2026 το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 15,7%, οι επενδύσεις κατά 96% και οι καθαρές αμοιβές εργασίας κατά 32%, δηλαδή πάνω από τον πληθωρισμό.

Ο αντιπρόεδρος προανήγγειλε έξι μεταρρυθμίσεις που θα υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες. Μεταξύ αυτών: οι διυπουργικές πρωτοβουλίες για πιο φιλικό κράτος προς τον πολίτη, η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, η επιτάχυνση της δικαιοσύνης, η ολιστική διαχείριση των υδάτων, ο διάλογος για το νέο Λύκειο και η συνέχιση της μεταρρύθμισης του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων.

Όπως υπογράμμισε, «οι μεταρρυθμίσεις είναι ο μόνος δρόμος για περισσότερη παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα, ώστε να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα της χώρας για νέες και καλύτερες δουλειές».

Η εκλογή Πιερρακάκη και ο στόχος της αυτοδυναμίας

Αναφερόμενος στην εκλογή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, ο κ. Χατζηδάκης έκανε λόγο για «μεγάλη εθνική επιτυχία» που αντανακλά την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια.

Τέλος, επανέλαβε τον εκλογικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας: «Θα διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία, γιατί οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις λειτουργούν πιο αποτελεσματικά». Όπως πρόσθεσε, «οι συνεργασίες δεν διατάσσονται», υπενθυμίζοντας ότι στις εκλογές του 2023 οι πολίτες επέλεξαν τη σταθερότητα δίνοντας αυτοδυναμία στη ΝΔ.