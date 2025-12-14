Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), Γιάννης Μπρατάκος, εξέφρασε έντονη ανησυχία για την απόφαση των αγροτών να μην ανταποκριθούν στο κάλεσμα του Πρωθυπουργού για θεσμικό διάλογο. Όπως τόνισε, η στάση αυτή «δεν υπηρετεί ούτε τα συμφέροντα του πρωτογενούς τομέα, ούτε το δημόσιο συμφέρον».

Ο κ. Μπρατάκος υπογράμμισε ότι σε μια δημοκρατική πολιτεία ο διάλογος αποτελεί βασικό εργαλείο επίλυσης διαφορών και αναζήτησης λύσεων. Η συνειδητή αποχή από αυτόν, σημείωσε, ειδικά όταν υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση στο ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο, οδηγεί αναπόφευκτα σε αδιέξοδο και εντείνει την κοινωνική ένταση.

Αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις των αγροτών, επεσήμανε πως η μορφή που έχουν λάβει, με αποκλεισμούς δρόμων, λιμανιών και αεροδρομίων, παραλύει το εθνικό οδικό δίκτυο και παρεμποδίζει τη λειτουργία κρίσιμων υποδομών. Κατά τον ίδιο, οι ενέργειες αυτές καταπατούν το θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών και των επιχειρήσεων στην ελεύθερη μετακίνηση και πλήττουν την οικονομία, την εφοδιαστική αλυσίδα και την αξιοπιστία της χώρας.

Το ΕΒΕΑ, όπως ανέφερε, καλεί τους εκπροσώπους των αγροτών να επανεξετάσουν τη στάση τους και να προσέλθουν στον διάλογο, έστω και την ύστατη στιγμή. «Τα προβλήματα δεν λύνονται με την άρνηση, ούτε με την ομηρία της κοινωνίας και της οικονομίας. Λύνονται μόνο με σοβαρότητα, τεκμηρίωση και συνεννόηση», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ υπογράμμισε ότι ο διάλογος δεν είναι επιλογή, αλλά ευθύνη.