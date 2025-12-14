Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, μετά το ξεκάθαρο «όχι» στην πρόσκληση του Κυριακού Μητσοτάκη για συνάντηση τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στην πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποίησαν στη Νίκαια της Λάρισας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από δεκάδες μπλόκα, αποφάσισαν να μην δουν δια ζώσης τον πρωθυπουργό, ξεκαθαρίζοντας πως «τα αιτήματά μας τα ξέρουν, θα τους τα ξαναστείλουμε, πάνω σε αυτά απαιτούμε εδώ και τώρα λύσεις».

Οι αγρότες, έχοντας στο πλευρό τους, εργατικά συνδικάτα, μαζικούς φορείς, φοιτητές, την πλειοψηφία της κοινωνίας, ζητούν πρώτα να υπάρξουν δεσμεύσεις ότι θα ικανοποιηθούν συγκεκριμένα αιτήματα που αφορούν στο κόστος παραγωγής και στην αναπλήρωση του εισοδήματός τους και μετά θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Αγρότες: Τα αιτήματά τους

Τα αιτήματα που θα στείλουν εγγράφως στο Μαξίμου οι αγρότες, αφορούν στην ίδια τους την επιβίωση, όπως τονίζουν. Συγκεκριμένα, ζητούν:

Παραγραφή διώξεων των αγροτών από τη Βουλή

Καταβολή των χρημάτων που οφείλει η κυβέρνηση είτε από επιδοτήσεις είτε από αποζημιώσεις είτε από οπουδήποτε αλλού

Κατώτερες εγγυημένες τιμές

Ρεύμα στα 7 λεπτά

Αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα

Μείωση του κόστους παραγωγής

Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας

Να μοιραστούν τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ στους πραγματικούς δικαιούχους

Να υπάρξει ελεγκτικός μηχανισμός στον Οργανισμό

Να μην περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Για τους κτηνοτρόφους, που αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα με την ευλογιά των προβάτων τα αιτήματα είναι:

Εμβολιασμός με πλήρη αποζημίωση

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος

Δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών

Επιμέρους αιτήματα υπάρχουν και για τους αλιείς και τους μελισσοκόμους.

Κλιμάκωση κινητοποιήσεων αγροτών και φορέων σε Θεσπρωτία και Ιωάννινα

Σε περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι σε Θεσπρωτία και Ιωάννινα, στο πλαίσιο των πανελλαδικών διεκδικήσεων για τον πρωτογενή τομέα.

Στη Θεσπρωτία προχωρούν σε καθημερινό δίωρο κλείσιμο του λιμανιού τις βραδινές ώρες, ενώ τη Δευτέρα (13/12) το πρωί θα πραγματοποιηθεί συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας στα τοπικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην Αντιπεριφέρεια Θεσπρωτίας. Την Τρίτη το απόγευμα ακολουθεί πορεία συμπαράστασης μέχρι το λιμάνι, από το Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης.

Την ίδια ημέρα, αγρότες και κτηνοτρόφοι του Νομού Ιωαννίνων αναμένεται να βρεθούν στην κεντρική πλατεία της πόλης με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, μεταφέροντας την κινητοποίηση από το μπλόκο στο Καλπάκι.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι ο κλάδος οδηγείται σε αδιέξοδο και ζητούν άμεσα συγκεκριμένα και ουσιαστικά μέτρα στήριξης.

Πάτρα: Κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων ενώ προγραμματίζονται συλλαλητήρια από εργατικά κέντρα

Σε νέες κινητοποιήσεις προγραμματίζουν να προχωρήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την συμμετοχή εργατικών κέντρων.

Ειδικότερα, αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής των Καλαβρύτων, οι οποίοι έχουν στήσει μπλόκο έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν σήμερα το πρωί συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου της πόλης, από την πλευρά του δρόμου που ενώνει τα Καλάβρυτα με το Διακοπτό.

Από την πλευρά τους, αγρότες της Δυτικής Αχαΐας, σχεδιάζουν για σήμερα το απόγευμα συμβολικό αποκλεισμό του κόμβου της Κάτω Αχαΐας.

Στο μεταξύ, με αφορμή τα συλλαλητήρια που οργανώνονται μεθαύριο Τρίτη ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, το εργατικό κέντρο της Πάτρας αποφάσισε να πραγματοποιήσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 19:30 το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο μπλόκο της Εγλυκάδας, ενώ το εργατικό κέντρο του Αγρινίου θα πραγματοποιήσει συλλαλητήριο στις 18:30 το απόγευμα της προσεχούς Τρίτης.

Όσον αφορά σε ενδεχόμενες νέες κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων, αναμένεται να πραγματοποιηθούν συνελεύσεις στα μπλόκα που έχουν στηθεί στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις, ύστερα από όσα ανακοινώθηκαν μετά την ολοκλήρωσης της πανελλαδικής συνάντησης στη Νίκαια, της Λάρισας.

Σχετικά με τα μπλόκα στην Δυτική Ελλάδα, στην Αιτωλοακαρνανία, παραμένει κλειστή για ένατη συνεχόμενη ημέρα, η «Ιονία» Οδός, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου.

Ακόμη, στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στηθεί στην γέφυρα του Ευήνου, στην Αμβρακία οδό και στην γέφυρα του Μόρνου.

Στην Αχαΐα, παραμένει κλειστό για έβδομη συνεχόμενη ημέρα τμήμα της «Ολυμπίας» Οδού στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, λόγω του μπλόκου στον κόμβο της Εγλυκάδος.

Επίσης, αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Αιγιάλειας και της Δυτικής Αχαΐας έχουν τα μπλόκα τους στην γέφυρα του Σελινούντα, στο Αίγιο και στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στον κόμβο του Πύργου και στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, κοντά στην περιοχή των Λεχαινών.