Αγρότες και κτηνοτρόφοι σε Θεσπρωτία και Ιωάννινα προχωρούν σε περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, στο πλαίσιο των πανελλαδικών διεκδικήσεων για τον πρωτογενή τομέα. Οι διαμαρτυρίες εντάσσονται στο ευρύτερο κύμα αντιδράσεων που καταγράφεται σε όλη τη χώρα.

Στη Θεσπρωτία, οι αγρότες πραγματοποιούν καθημερινό δίωρο κλείσιμο του λιμανιού τις βραδινές ώρες. Παράλληλα, τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου το πρωί, έχει προγραμματιστεί συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας στα τοπικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην Αντιπεριφέρεια Θεσπρωτίας.

Την Τρίτη το απόγευμα, το Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας οργανώνει πορεία συμπαράστασης προς το λιμάνι, στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης. Η συμμετοχή αναμένεται να είναι μαζική, με στόχο την ανάδειξη των προβλημάτων του αγροτικού κόσμου.

Την ίδια ημέρα, αγρότες και κτηνοτρόφοι του Νομού Ιωαννίνων θα συγκεντρωθούν στην κεντρική πλατεία της πόλης με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, μεταφέροντας την κινητοποίηση από το μπλόκο στο Καλπάκι. Η παρουσία τους στο κέντρο των Ιωαννίνων έχει έντονο συμβολισμό, καθώς επιδιώκουν να ακουστεί το μήνυμά τους σε όλη την Ήπειρο.

Οι παραγωγοί τονίζουν ότι ο κλάδος βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο και ζητούν άμεσα συγκεκριμένα και ουσιαστικά μέτρα στήριξης από την πολιτεία. Όπως επισημαίνουν, η επιβίωση του πρωτογενούς τομέα αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.