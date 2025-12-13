Οι αγρότες σκληραίνουν τη στάση τους, απορρίπτοντας την πρόταση του πρωθυπουργού για συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Μετά τη σύσκεψη στη Λάρισα, προαναγγέλλουν αποκλεισμούς και παρακαμπτήριες στις εθνικές οδούς, στέλνοντας τελεσίγραφο για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Απόρριψη της συνάντησης με τον πρωθυπουργό

Έπειτα από πολύωρη συνεδρίαση του πανελλήνιου συντονιστικού, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι 57 μπλόκων, οι αγρότες αποφάσισαν να πουν «όχι» στην πρόσκληση του πρωθυπουργού για συνάντηση τη Δευτέρα.

Οι εκπρόσωποι των μπλόκων αποφάσισαν επίσης σταδιακή και αυξανόμενη κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, που θα περιλαμβάνει αποκλεισμούς παραδρόμων και δράσεις ακόμη και μέσα στις πόλεις.

Οι αγρότες σκοπεύουν να αποστείλουν εγγράφως τα αιτήματά τους στην κυβέρνηση, συνοδεύοντάς τα με τελεσίγραφο. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση, μέσω του εκπροσώπου της, κατηγορεί τους αγρότες για προσχηματική στάση, επιμένοντας στον διάλογο, αλλά εμφανίζεται έτοιμη να σκληρύνει τη στάση της.

Στην πανελλαδική σύσκεψη συμμετείχε και εκπρόσωπος του μπλόκου των Χανίων, ο οποίος καταδίκασε τη στάση ομάδας κτηνοτρόφων από το Ηράκλειο που συναντήθηκαν με τον Κωστή Χατζηδάκη.

Παύλος Μαρινάκης για αγρότες: Ναι στον διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους

Κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απηύθυνε μήνυμα προς τον αγροτικό κόσμο, τονίζοντας ότι «όταν προβάλεις τα αιτήματά σου χωρίς να θες να τα συζητήσεις, τότε ο διάλογος είναι προσχηματικός».

«Έχουμε πει ναι στο διάλογο, όχι στο κλείσιμο των δρόμων, κάτι που απηχεί και το σύνολο των πολιτών», σημείωσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αποφυγής κοινωνικών εντάσεων.

Ο κ. Μαρινάκης αναγνώρισε ότι «μετά από μια υπερδεκαετή κρίση και τόσα προβλήματα που προέκυψαν, ο αγροτικός τομέας χρειάζεται στήριξη». Υπενθύμισε πως η κυβέρνηση έχει ήδη λάβει μέτρα, όπως η μείωση του κόστους ρεύματος, η μόνιμη επιστροφή του αγροτικού πετρελαίου και η μείωση του ΦΠΑ σε λιπάσματα, ζωοτροφές και αγροτικά μηχανήματα.

«Δώσαμε και συνεχίζουμε να δίνουμε από λεφτά που πραγματικά υπάρχουν και όχι από λεφτόδεντρα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι φέτος διατίθενται περισσότερα κονδύλια στους αγρότες σε σχέση με πέρσι.

Αναφερόμενος στους κτηνοτρόφους, επισήμανε ότι «έχουν κάθε δίκαιο να ζητάνε και να υποβάλουν αιτήματα», ωστόσο τόνισε πως η άρνηση συμμετοχής σε διάλογο καθιστά τη διαδικασία προσχηματική.

Κλείνοντας, επανέλαβε: «Επιμένω και επαναλαμβάνω την έκκληση για διάλογο χωρίς ταλαιπωρία της κοινωνίας. Ναι στο διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους, όχι στη δημιουργία εμποδίων και προβλημάτων στην αγορά».

Χριστούγεννα στα μπλόκα

Μετά την απόφαση αυτή, οι αγρότες ετοιμάζονται να περάσουν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα. Ήδη η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακάμψεων στην εθνική οδό Αθηνών–Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Θήβας, του Μπράλου, στο Κάστρο, στον κόμβο Αταλάντης, στις Μικροθήβες, στη Νίκαια Λάρισας, στο ρεύμα προς Αθήνα στο Βαρικό Πιερίας και στα διόδια Μαλγάρων.

Αντίστοιχα, στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 υπάρχουν μπλόκα στον κόμβο της Καρδίτσας και στο Λόγγο Τρικάλων, ενώ για έκτη ημέρα παραμένει κλειστή η είσοδος της Πάτρας στον κόμβο Εγλυκάδας.

Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων για τους αγρότες

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση προτείνει ένα πακέτο παρεμβάσεων που περιλαμβάνει εναλλακτικές λύσεις για το ενεργειακό κόστος, διεύρυνση των δικαιούχων επιστροφής ΕΦΚ στο πετρέλαιο και πρόγραμμα ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου.

Προβλέπεται επίσης αντιστάθμισμα για τις χαμηλές τιμές γάλακτος και συμπληρωματικές πληρωμές σε περιπτώσεις λαθών. Ωστόσο, δεν εξετάζονται αιτήματα όπως οι κατώτατες εγγυημένες τιμές, το αφορολόγητο πετρέλαιο, η επαναφορά της τεχνικής λύσης και η απαλλαγή από ποινικές διώξεις.

Τα αιτήματα των αγροτών

Οι αγρότες ζητούν δραστική μείωση του κόστους παραγωγής μέσω αφορολόγητου πετρελαίου και μείωσης του αγροτικού ρεύματος, καθώς και την άμεση καταβολή όλων των απλήρωτων ενισχύσεων.

Παράλληλα, απαιτούν πλήρεις αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για ζημιές σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο, με αλλαγή του κανονισμού ώστε να καλύπτεται στο 100% η παραγωγή και το κεφάλαιο από φυσικούς κινδύνους.