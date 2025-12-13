Νέα έκκληση για διάλογο με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους απηύθυνε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής ο Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού, ο κ. Μαρινάκης επέλεξε να ξεκινήσει την ομιλία του με μήνυμα προς τον αγροτικό κόσμο, υπογραμμίζοντας ότι «όταν προβάλεις τα αιτήματά σου χωρίς να θες να τα συζητήσεις, τότε ο διάλογος είναι προσχηματικός».

«Έχουμε πει ναι στο διάλογο, όχι στο κλείσιμο των δρόμων, κάτι που απηχεί και το σύνολο των πολιτών», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας την ανάγκη συνεννόησης χωρίς κοινωνικές εντάσεις.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι «μετά από μια υπερδεκαετή κρίση και τόσα προβλήματα που προέκυψαν, ο αγροτικός τομέας χρειάζεται στήριξη». Τόνισε πως η κυβέρνηση έχει λάβει συγκεκριμένα μέτρα, όπως η μείωση του κόστους ρεύματος, η μόνιμη επιστροφή του αγροτικού πετρελαίου και η μείωση του ΦΠΑ σε λιπάσματα, ζωοτροφές και αγροτικά μηχανήματα.

«Δώσαμε και συνεχίζουμε να δίνουμε από λεφτά που πραγματικά υπάρχουν και όχι από λεφτόδεντρα», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι φέτος διατίθενται περισσότερα κονδύλια στους αγρότες σε σχέση με πέρσι.

Αναφερόμενος στις διεκδικήσεις των κτηνοτρόφων, δήλωσε πως «έχουν κάθε δίκαιο να ζητάνε και να υποβάλουν αιτήματα», ωστόσο επανέλαβε ότι η άρνηση συμμετοχής σε διάλογο καθιστά τη διαδικασία προσχηματική.

Κλείνοντας, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε: «Επιμένω και επαναλαμβάνω την έκκληση για διάλογο χωρίς ταλαιπωρία της κοινωνίας. Ναι στο διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους, όχι στη δημιουργία εμποδίων και προβλημάτων στην αγορά».