Η κυβέρνηση παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον πανελλαδικό συντονισμό των αγροτικών μπλόκων που πραγματοποιείται σήμερα (13/12) στη Νίκαια Λάρισας, στον απόηχο και του ανοιχτού προσκλητηρίου του πρωθυπουργού, για συνάντηση με εκπροσώπους των αγροτών το απόγευμα της Δευτέρας, στις 17:00, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μιλώντας στην ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μησοτάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στον διάλογο. «Η πολιτεία δηλώνει έτοιμη να συζητήσει. Τη Δευτέρα το απόγευμα θα περιμένω στο γραφείο μου όποια αντιπροσωπεία οριστεί, όπως έχουμε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν», τόνισε, αναφερόμενος στα μπλόκα των αγροτών.

Tα σημεία τριβής

Οι πρώτες αντιδράσεις αγροτών και κτηνοτρόφων δεν ήταν ενθαρρυντικές, ωστόσο στο κυβερνητικό επιτελείο εκφράζεται η εκτίμηση ότι τελικά «θα επικρατήσει η υπευθυνότητα». Βασικά σημεία τριβής αποτελούν οι εκκρεμείς πληρωμές των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και η συνολική στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι ζητούν την άμεση καταβολή των επιδοτήσεων που δικαιούνται, καθώς και συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση ζητά την κατάθεση συντεταγμένων και ενιαίων αιτημάτων, τα οποία δεν θα παραβιάζουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες ούτε θα υπερβαίνουν τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας. Παράλληλα, δεσμεύεται ότι οι πληρωμές προς όσους τις δικαιούνται θα ολοκληρωθούν έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Η δέσμευση Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε τις καθυστερήσεις που προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου συστήματος, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αντιμετωπίζονται άμεσα. «Τις επόμενες εβδομάδες θα έχουν εξοφληθεί και όσοι βρίσκονται ακόμη υπό έλεγχο και δικαιούνται – το τονίζω – να λάβουν ενίσχυση», δήλωσε.

Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι τελικά «θα περισσέψουν χρήματα για τους νόμιμους αγρότες και κτηνοτρόφους», οι οποίοι, όπως είπε, θα λάβουν περισσότερα σε σχέση με το παρελθόν. Χαρακτήρισε, δε, αναγκαία μεταρρύθμιση την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή των ευρωπαϊκών κονδυλίων προς τη χώρα.

Έκκληση για κοινωνική ευθύνη

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε μήνυμα προς τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα, ζητώντας οι κινητοποιήσεις να λαμβάνουν υπόψη και τις επιπτώσεις στην κοινωνία. Όπως σημείωσε, οι διαμαρτυρίες δεν θα πρέπει να πλήττουν το εμπόριο, να οδηγούν σε κλείσιμο δρόμων, λιμανιών και αεροδρομίων, ούτε να θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, ιδίως μέσω επικίνδυνων παρακαμπτηρίων. Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη να μην πληγούν οι τοπικές αγορές, ενόψει μάλιστα της εορταστικής περιόδου και των μαζικών μετακινήσεων προς την περιφέρεια.