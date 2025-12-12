Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας αναμένουν τις αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της πανελλαδικής σύσκεψης στη Νίκαια της Λάρισας, προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους στις κινητοποιήσεις.

Στην Αιτωλοακαρνανία, ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων παραμένει κλειστός για έβδομη συνεχόμενη ημέρα στο ύψος των διοδίων Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο. Η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις.

Παράλληλα, στο Αγρίνιο μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων προχώρησαν σε καταλήψεις σχολείων, δηλώνοντας ότι θέλουν με αυτόν τον τρόπο να στηρίξουν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους στον αγώνα τους.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται και στα μπλόκα της γέφυρας του Ευήνου κοντά στο Μεσολόγγι, της γέφυρας του Μόρνου στα όρια Ναυπακτίας και Δωρίδας, καθώς και στην Αμβρακία οδό, στην περιοχή της Βόνιτσας, όπου παραμένουν συγκεντρωμένοι οι αγρότες.

Στην Αχαΐα, για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα παραμένει κλειστός ο κόμβος της Εγλυκάδος στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, που αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου – Πάτρας – Πύργου. Η κυκλοφορία εκτρέπεται μέσω του τοπικού οδικού δικτύου, από τους κόμβους Κ1 (λιμάνι Πάτρας) και Οβρυάς, προκαλώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση στην πόλη.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Αχαΐας και της Αιγιάλειας διατηρούν τα μπλόκα σε Κάτω Αχαΐα και Αίγιο, πραγματοποιώντας σχεδόν καθημερινά ολιγόωρους αποκλεισμούς στους αυτοκινητοδρόμους Πατρών – Πύργου και Πατρών – Κορίνθου.

Στην Ηλεία, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται στον κόμβο του Πύργου, όπου οι αγρότες προχωρούν καθημερινά σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου. Παράλληλα, παραμένει ενεργό και το μπλόκο στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στην περιοχή των Λεχαινών.