«Η εκλογή Πιερρακάκη σφραγίζει την επιστροφή του τόπου από την χρεοκοπία στην ανάπτυξη. Χάρη στις θυσίες ενός λαού που αντιστάθηκε σε ψέμα και λαϊκισμό, επιλέγοντας το ρεαλισμό.

Που είναι όλοι αυτοί που μιλούσαν για οικονομική αποτυχία και διεθνή απομόνωση; Τους αφήνουμε στο χθες. Εμείς κοιτάμε το αύριο».

Ο πρωθυπουργός είπε ότι η έγκριση του προϋπολογισμού είναι «θετική απάντηση στο δίλημμα αν η Ελλάδα θα συνεχίσει την ανοδική πορεία ή αν θα γυρίσει σε αδιέξοδα και περιπέτειες». Πρόταξε τον «κοινωνικό, μεταρρυθμιστικό και αναπτυξιακό»χαρακτήρα του τις «μόνιμες παρεμβάσεις, που στηρίζουν τη μεσαία τάξη, τους νέους και τις οικογένειες» καθώς και την περιφέρεια «δίως στις ακριτικές περιοχές».

Ο Μητσοτάκης έκανε λόγο για σχέδιο που «δεν προσδιορίζει μόνο την οικονομική πολιτική για το 2026» αλλά προδιαγράφει «και την εθνική στρατηγική μέχρι το 2030. Σε μία χώρα διαφορετική από αυτήν που παραλάβαμε».

«Περιμένω τους αγρότες στο γραφείο μου»

Τους περιμένω τη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα στο γραφείο μου, ανέφερε ο πρωθυπουργός αναφορικά με τους αγρότες.

Οπως είπε πρωθυπουργός, κάθε διαμαρτυρία οφείλει να υπολογίζει και την κοινωνία.

«Περιμένω την Δευτέρα στο γραφείο μου, όποια αντιπροσωπεία ορισθεί, να συζητήσουμε» είπε περιμενοντας η συνάντησή μας να έχει σαφές αντικείμενο.

Και σε ένα μήνυμα προς τους βουλευτές του, ανέφερε ότι «έχουμε χρέος να μεταφέρουμε τα μηνύματά μας σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Οι βουλευτές δεν είναι απλοί ιμάντες μεταφοράς του κλίματος των πολιτών, αλλά πολιτικοί διαμορφωτές της κοινής γνώμης».

Κατά τον ίδιο, μόνο όταν η παράταξη κυριαρχεί, μπορεί και ο βουλευτής της να προχωρεί «και κανείς δεν έχει να κερδίσει προσωπικά αν πρώτα εκείνη δεν επικρατήσει πολιτικά».

Το μήνυμα προς τη γαλάζια παράταξη

Σε μια κίνηση τόνωσης του γαλάζιου ηθικου, ο Μητσοτάκης οτι «είμαστε παρόντες για να δώσουμε τις μάχες που έρχονται» και ότι «στο κάλεσμα δεν περισσεύει κανείς.Συσπειρώνοντας τη βάση μας και απευθυνόμενοι και σε πολίτες που ξεκίνησαν από διαφορετικές κομματικές αφετηρίες».

Οπως τόνισε, το διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών δεν θα είναι κομματικό, αλλά «στοίχημα υπαρξιακό: αν η χώρα θα παραμείνει σταθερή και ασφαλής ή «ακυβέρνητη πολιτεία», όμηρος ενός πολυδιασπασμένου σκηνικού σε μία ταραγμένη συγκυρία».