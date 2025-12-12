Αγρότες και παραγωγοί προχώρησαν σε νέα συμβολική κινητοποίηση έξω από το γραφείο του Λευτέρη Αυγενάκη, θυροκολλώντας τα αιτήματα που έχουν κατατεθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας, πέταξαν άχυρα έξω από τα γραφεία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

Παρά τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι θα δεχθεί αντιπροσωπεία αγροτών τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Όπως τονίζουν, συνάντηση με την κυβέρνηση θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον υπάρξουν συγκεκριμένες προτάσεις «πάνω στο τραπέζι».

Οι διαμαρτυρόμενοι δηλώνουν αποφασισμένοι να μην αποχωρήσουν «ούτε έναν πόντο από τα μπλόκα» αν δεν ληφθούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης του αγροκτηνοτροφικού τομέα. Η στάση τους, όπως επισημαίνουν, αποτυπώνει την αγανάκτηση που επικρατεί στον κλάδο λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής και της έλλειψης αποτελεσματικών παρεμβάσεων.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, παραγωγοί συγκεντρώθηκαν και έξω από το γραφείο του Λευτέρη Αυγενάκη, προχωρώντας σε θυροκόλληση των αιτημάτων που έχουν υποβάλει μέσω της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Η ενέργεια αυτή είχε έντονο συμβολισμό και στόχο να υπενθυμίσει την ανάγκη άμεσης ανταπόκρισης από την κυβέρνηση.

Το μήνυμα ότι «συνάντηση θα υπάρξει αν υπάρχουν και λύσεις στο “τραπέζι”» έστειλαν οι αγρότες στη Λάρισα, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία κυβερνητικών βουλευτών, επιμένοντας ότι ο διάλογος πρέπει να συνοδεύεται από απτές δεσμεύσεις.

«Ούτε ένα πόντο από τα μπλόκα» δεν σκοπεύουν να κουνηθούν, όπως δηλώνουν, εάν δεν υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις για τον πρωτογενή τομέα, διαμηνύοντας πως ο αγώνας τους θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση.