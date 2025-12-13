Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους δηλώνουν «όχι» στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κρίνοντας την πρόσκληση για διάλογο προσχηματική. Η απόφαση ελήφθη στη Νίκαια, όπου πραγματοποιείται η πανελλαδική συνάντηση των μπλόκων, με τους εκπροσώπους του αγροτικού κινήματος να καθορίζουν τα επόμενα βήματα.

«Δεν χρειαζόμαστε τσάι και συμπάθεια, χρειαζόμαστε λύσεις», δηλώνουν χαρακτηριστικά οι αγρότες, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τα μπλόκα έως ότου λάβουν συγκεκριμένες απαντήσεις από την κυβέρνηση. Παράλληλα, σχεδιάζουν να αποστείλουν στο Μέγαρο Μαξίμου αναλυτική λίστα με τα αιτήματά τους.

Στην κατάμεστη αίθουσα της συνάντησης, οι αγρότες εμφανίστηκαν ενωμένοι και αποφασισμένοι για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Όπως τονίζουν, μόνο αν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους θα εξετάσουν το ενδεχόμενο διαλόγου.

Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων για τους αγρότες

Η κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες, προτείνει ένα πακέτο παρεμβάσεων που περιλαμβάνει εναλλακτικές λύσεις για το ενεργειακό κόστος, διεύρυνση των δικαιούχων επιστροφής ΕΦΚ στο πετρέλαιο και πρόγραμμα ανασύστασης ζωικού κεφαλαίου. Προβλέπεται επίσης αντιστάθμισμα για τις χαμηλές τιμές γάλακτος και συμπληρωματικές πληρωμές σε όσους εντοπίστηκαν λάθη.

Ωστόσο, δεν εξετάζονται αιτήματα όπως οι κατώτατες εγγυημένες τιμές, το αφορολόγητο πετρέλαιο, η επαναφορά της τεχνικής λύσης και η απαλλαγή από ποινικές διώξεις.

Τα αιτήματα των αγροτών

Οι αγρότες ζητούν δραστική μείωση του κόστους παραγωγής μέσω αφορολόγητου πετρελαίου και μείωσης του αγροτικού ρεύματος, καθώς και την άμεση καταβολή όλων των απλήρωτων ενισχύσεων. Παράλληλα, απαιτούν πλήρεις αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για ζημιές σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο, με αλλαγή του κανονισμού ώστε να καλύπτεται στο 100% η παραγωγή και το κεφάλαιο από φυσικούς κινδύνους.

Ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, δήλωσε: «Είμαστε αποφασισμένοι· εφόσον ακόμα δεν υπάρχουν απαντήσεις από την κυβέρνηση, τελειώνοντας η σύσκεψη θα στείλουμε τα αιτήματα και περιμένουμε ξεκάθαρες απαντήσεις». Πρόσθεσε επίσης ότι «θα πάμε σε διάλογο αν και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να βρεθεί πρόσφορο έδαφος».

Στο ίδιο πνεύμα, ο Γιάννης Κουκούτσης από την Ομοσπονδία Λάρισας σημείωσε: «Δεν μπορούμε να πάμε σε προσχηματικό διάλογο· δεν έχουμε χρονικούς ορίζοντες, θυμίζω ότι έχουμε υπάρξει και 40 ημέρες στον δρόμο».

Η στάση της κοινωνίας απέναντι στους αγρότες

Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να περιορίσει τη δυναμική των κινητοποιήσεων, οι πολίτες εμφανίζονται σε μεγάλο βαθμό υποστηρικτικοί προς τους αγρότες. «Υπέρ είμαι, δεν το συζητάμε. Θα μείνουμε χωρίς πρωτογενή τομέα;», δηλώνει χαρακτηριστικά πολίτης, ενώ άλλος προσθέτει: «Νομίζω πως είναι δίκαια τα αιτήματά τους. Είναι ο πρωτογενής τομέας της χώρας και αφορά όλους μας».

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της INTERVIEW, το 76% των πολιτών θεωρεί ότι οι αγρότες έχουν ή μάλλον έχουν δίκιο που διαμαρτύρονται, ενώ μόλις το 21% εκφράζει αντίθετη άποψη. Το 3% δηλώνει «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».

Η ευρεία αυτή κοινωνική στήριξη ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση των αγροτών, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την κυβέρνηση.