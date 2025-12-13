Σε ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα πραγματοποιήθηκε η κρίσιμη σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας, μετά το κάλεσμα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη για διάλογο τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, μελισσοκόμοι και παραγωγοί από όλη τη χώρα συντονίζουν τη δράση τους, διαμηνύοντας στην κυβέρνηση πως η πρόσκληση δεν μπορεί να είναι προσχηματική.

Οι αγροτοσυνδικαλιστές προσανατολίζονται να συντάξουν λίστα με τα αιτήματά τους και να την αποστείλουν στον πρωθυπουργό προσδοκώντας την απάντησή του πριν από την όποια συνάντηση.

«Για το τανγκό χρειάζονται δύο»

«Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή των Μπλόκων για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε τον αγώνα επιβίωσης που δίνουμε για 14η μέρα», δήλωσε ο κ. Αλειφτήρας. Απαντώντας στη στάση της κυβέρνησης, σημείωσε πως θα αποσταλούν εκ νέου τα αιτήματα στον Πρωθυπουργό, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτά δεν είναι τοπικά, αλλά πανελλαδικά.

«Απαιτούμε να μας απαντήσει πάνω σε αυτά τα αιτήματα, έτσι ώστε να υπάρξει πρόσφορο έδαφος για τον διάλογο. Όπως λέει και η παροιμία, ‘για το τανγκό χρειάζονται δύο’ και η συνάντηση θέλει δύο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως για να πραγματοποιηθεί η συνάντηση, ο Πρωθυπουργός οφείλει να ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα πάνω στα αιτήματα που θα του αποσταλλούν.

«Δεν έχουμε ανάγκη να πάμε στο Μαξίμου για τσάι»

Σε πιο οξύ τόνο μίλησε ο πρόεδρος των αλιέων Βόλου και Μαγνησίας, Παναγιώτης Περάκης, περιγράφοντας την καταστροφή που έχει υποστεί ο κλάδος του, ειδικά στη Θεσσαλία.

«Εμείς προσωπικά σαν αλιείς, αν δεν δοθούν αυτά που θέλω, δεν κάθομαι στο τραπέζι. Δεν έχουμε ανάγκη να πάμε στο Μέγαρο Μαξίμου ούτε για τσάι, ούτε για φιλίες, ούτε για δημόσιες σχέσεις», τόνισε ο κ. Περάκης. Υπογράμμισε δε, ότι αν δεν δοθούν σαφείς απαντήσεις στα αιτήματα του κάθε κλάδου, δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης.

«Είμαστε όλοι μια γροθιά»

Το «παρών» δίνουν και οι μελισσοκόμοι, με τον Αλέξανδρο Γιαννακόπουλο να δηλώνει πως ο κλάδος του είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πρωτογενούς παραγωγής. «Είμαστε και εμείς εδώ σήμερα για να παλέψουμε μαζί με τους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους και τους αλιείς», είπε.

Ο κ. Γιαννακόπουλος εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο αγώνας θα είναι κερδοφόρος, υπενθυμίζοντας πως στο παρελθόν οι αγρότες κέρδισαν πολλά βγαίνοντας στους δρόμους. «Είναι χρέος αυτό που κάνουμε σήμερα, σπουδαίο αυτό που γίνεται σήμερα, πιστεύω θα το αναφέρουν οι ιστορικοί του μέλλοντος. Είμαστε όλοι σαν μία γροθιά», κατέληξε, στέλνοντας μήνυμα ενότητας.

Ο κ. Αλειφτήρας. μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου Νίκαιας δήλωσε ότι «εμείς είμαστε αποφασισμένοι όσο δεν υπάρχουν ακόμη απαντήσεις από την κυβέρνηση, τελειώνοντας τη σύσκεψη να του αποστείλουμε όλα μας τα αιτήματα, γιατί νομίζω έχει μπερδευτεί λίγο λέγοντας ότι κάθε περιοχή έχει τα δικά της, και περιμένουμε ξεκάθαρες απαντήσεις επί των αιτημάτων. Θα πάμε σε έναν διάλογο, εάν και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και βρεθεί το πρόσφορο έδαφος δίνοντας απαντήσεις ως πρωθυπουργός της χώρας στα αιτήματα. Αλλιώς, θεωρούμε ότι είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης. Και μάλιστα, η ανακοίνωση μιας συνάντησης 24 ώρες πριν από την Πανελλαδική σύσκεψη, κάνει αυτό το πράγμα να το πιστεύουμε. Η κυβέρνηση λέει ότι το τανγκό χρειάζεται δύο, η συνάντηση για να κλειστεί χρειάζεται δύο, ο κ. Μητσοτάκης λειτούργησε αυθαίρετα κι έκλεισε συνάντηση μόνος του».

Αγρότης από τη Λάρισα προμηνύει πως η σημερινή σύσκεψη θα καθορίσει τις επόμενες κινήσεις τους, ενώ ο αγροτικός κόσμος αρνείται να παρεβρεθεί σε έναν ακόμη προσχηματικό διάλογο. «Σήμερα σε αυτή τη σύσκεψη που γίνεται στη Νίκαια, θα συζητηθούν τα πάντα. Από τα αιτήματα, μέχρι και η περαιτέρω στάση μας. Πολλές φορές το έχουμε ξαναπεί, ότι η περαιτέρω στάση μας θα εξαρτηθεί από τη στάση της κυβέρνησης. Απλά, δεν μπορούμε να πάμε σε έναν ακόμη προσχηματικό διάλογο. Δεν έχουμε χρονικούς ορίζοντες, έχουμε υπάρξει και 40 μέρες πάνω στον δρόμο. Ελπίζω να μη χρειαστεί και τώρα. Να δοθούν οι λύσεις αυτές που χρειάζεται για να συνεχίσουμε να παράγουμε, να επιβιώσουμε».