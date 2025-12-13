Στη Νίκαια της Λάρισας είναι στραμμένα τα βλέμματα, καθώς πραγματοποιείται συνεδρίαση του Συντονιστικού των αγροτικών μπλόκων, μετά την πρόσκληση που απηύθυνε ο πρωθυπουργός για συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου το απόγευμα της Δευτέρας, στις 17:00. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, μελισσοκόμοι και παραγωγοί από όλη τη χώρα συντονίζουν τη δράση τους, διαμηνύοντας στην κυβέρνηση πως η πρόσκληση για διάλογο δεν μπορεί να είναι προσχηματική.

«Για το τανγκό χρειάζονται δύο»

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας, από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, έδωσε το στίγμα της σύσκεψης, τονίζοντας πως συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα και 15.000 αγρότες.

«Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή των Μπλόκων για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε τον αγώνα επιβίωσης που δίνουμε για 14η μέρα», δήλωσε ο κ. Αλειφτήρας. Απαντώντας στη στάση της κυβέρνησης, σημείωσε πως θα αποσταλούν εκ νέου τα αιτήματα στον Πρωθυπουργό, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτά δεν είναι τοπικά, αλλά πανελλαδικά.

«Απαιτούμε να μας απαντήσει πάνω σε αυτά τα αιτήματα, έτσι ώστε να υπάρξει πρόσφορο έδαφος για τον διάλογο. Όπως λέει και η παροιμία, ‘για το τανγκό χρειάζονται δύο’ και η συνάντηση θέλει δύο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως για να πραγματοποιηθεί η συνάντηση, ο Πρωθυπουργός οφείλει να ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα πάνω στα αιτήματα που θα του αποσταλλούν.

«Δεν έχουμε ανάγκη να πάμε στο Μαξίμου για τσάι»

Σε πιο οξύ τόνο μίλησε ο πρόεδρος των αλιέων Βόλου και Μαγνησίας, Παναγιώτης Περάκης, περιγράφοντας την καταστροφή που έχει υποστεί ο κλάδος του, ειδικά στη Θεσσαλία.

«Εμείς προσωπικά σαν αλιείς, αν δεν δοθούν αυτά που θέλω, δεν κάθομαι στο τραπέζι. Δεν έχουμε ανάγκη να πάμε στο Μέγαρο Μαξίμου ούτε για τσάι, ούτε για φιλίες, ούτε για δημόσιες σχέσεις», τόνισε ο κ. Περάκης. Υπογράμμισε δε, ότι αν δεν δοθούν σαφείς απαντήσεις στα αιτήματα του κάθε κλάδου, δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης.

«Είμαστε όλοι μια γροθιά»

Το «παρών» δίνουν και οι μελισσοκόμοι, με τον Αλέξανδρο Γιαννακόπουλο να δηλώνει πως ο κλάδος του είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πρωτογενούς παραγωγής. «Είμαστε και εμείς εδώ σήμερα για να παλέψουμε μαζί με τους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους και τους αλιείς», είπε.

Ο κ. Γιαννακόπουλος εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο αγώνας θα είναι κερδοφόρος, υπενθυμίζοντας πως στο παρελθόν οι αγρότες κέρδισαν πολλά βγαίνοντας στους δρόμους. «Είναι χρέος αυτό που κάνουμε σήμερα, σπουδαίο αυτό που γίνεται σήμερα, πιστεύω θα το αναφέρουν οι ιστορικοί του μέλλοντος. Είμαστε όλοι σαν μία γροθιά», κατέληξε, στέλνοντας μήνυμα ενότητας.

Τα επικρατέστερα σενάρια

Αν επικρατήσει η λογική της συνεννόησης, έστω και με σαφώς ορισμένες «κόκκινες γραμμές», τα αιτήματα των μπλόκων θα κωδικοποιηθούν και θα αποσταλούν στην κυβέρνηση σήμερα το απόγευμα, με περιθώριο τριών ημερών για την παροχή απαντήσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, θα φανεί αν οι αγροτοσυνδικαλιστές επιλέγουν τη συνέχιση της σκληρής γραμμής.

Την πρόσκληση προς τους αγρότες απηύθυνε χθες ο πρωθυπουργός από το βήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρώντας πολιτική εκτόνωσης απέναντι στην πίεση που ασκούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Η πρωτοβουλία παραπέμπει στο πρότυπο αντίστοιχης συνάντησης που είχε πραγματοποιηθεί το 2024, ωστόσο συνοδεύεται και από σαφές μήνυμα ευθύνης προς τους αγρότες, καθώς υπονοείται ότι η μη προσέλευση στο ραντεβού θα τους καταστήσει υπόλογους για την παρατεταμένη κοινωνική ταλαιπωρία.

Την ίδια στιγμή, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης δείχνουν σημάδια υποχώρησης από τις κινητοποιήσεις, μετά το διπλό ραντεβού που είχαν τις προηγούμενες ημέρες στην Αντιπροεδρία της κυβέρνησης.

Πλέον, το βάρος των εξελίξεων μεταφέρεται στα μπλόκα. Από τη σημερινή συζήτηση του Συντονιστικού θα φανεί αν υπάρχει πραγματική διάθεση διαλόγου με την κυβέρνηση ή αν οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν αμετάβλητες.

Στο παρασκήνιο αναμένεται, πάντως, έντονος κύκλος διαβουλεύσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορεί τελικά να πραγματοποιηθεί η συνάντηση κορυφής στο Μαξίμου. Συνεργάτες του πρωθυπουργού εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς το αποτέλεσμα, τονίζοντας ωστόσο ότι από την πλευρά του ο κ. Μητσοτάκης έχει εξαντλήσει τα περιθώρια δηλώνοντας πλήρη διαθεσιμότητα για διάλογο.

Πάτρα: Στάση αναμονής κρατούν στα μπλόκα αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας

Στάση αναμονής κρατούν αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, περιμένοντας τις αποφάσεις που θα ληφθούν κατά την διάρκεια της πανελλαδικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Νίκαια της Λάρισας.

Συγκεκριμένα, μετά τις αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν στην σύσκεψη, θα ακολουθήσουν συνελεύσεις στα μπλόκα της Δυτικής Ελλάδας, ώστε οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Μέχρι λοιπόν την ώρα των νέων αποφάσεων, θα παραμένουν στα μπλόκα που υπάρχουν σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία

Στην Αιτωλοακαρνανία, εξακολουθεί να παραμένει κλειστός για όγδοη συνεχόμενη ημέρα ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, με την κυκλοφορία των αυτοκινήτων να εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή του Μεσολογγίου παραμένουν στο μπλόκο της γέφυρας του Ευήνου, ενώ συνάδελφοί τους από την Ναυπακτία και την Δωρίδα, που έχουν στήσει μπλόκο στην γέφυρα του Μόρνου, συνεχίζουν τις ενημερωτικές δράσεις.

Ταυτόχρονα, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την ευρύτερη περιοχή της Βόνιτσας εξακολουθούν να βρίσκονται στο μπλόκο στην Αμβρακία οδό, ενώ σχεδιάζουν δράσεις στα διόδια του Ακτίου.

Στην Αχαΐα, παραμένει κλειστός για έκτη συνεχόμενη ημέρα ο κόμβος της Εγλυκάδος στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας και η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται μέσα στο οδικό δίκτυο της πόλης, από τους κόμβους Κ1 λιμάνι Πάτρας και Γλαύκου.

Ακόμη, αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Αχαΐας και της Αιγιάλειας συνεχίζουν να παραμένουν στα μπλόκα της Κάτω Αχαΐας και της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να βρίσκονται στο μπλόκο που έχει στηθεί στον κόμβο του Πύργου, καθώς και στο μπλόκο στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στην περιοχή των Λεχαινών.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, αγρότες και κτηνοτρόφοι εισήλθαν το βράδυ της Παρασκευής με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στο κέντρο της πόλης του Πύργου.