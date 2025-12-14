Η προσπάθεια μετράει πλέον 18 μήνες: από το καλοκαίρι του 2024 η ΝΔ επιχειρεί να ανατάξει τη δημοσκοπική φθορά και αν υπάρχει κάτι απαράλλαχτο στη μεγάλη εικόνα είναι ότι οι απώλειες προκύπτουν απότομα και είναι μεγάλες συγκριτικά με τα κέρδη που έρχονται πλέον αργά και δύσκολα.

Σε μετρήσεις που αναλύθηκαν στην κυβερνητική έδρα, προτού το αγροτικό μέτωπο εξελιχθεί σε νέα μείζονα κρίση, είχε επιστρέψει το «3» μπροστά στο γαλάζιο ποσοστό στην εκτίμηση ψήφου.

Τώρα οι επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου ζυγίζουν τις επιπτώσεις του αγροτικού σε νέο γύρο δημοσκοπήσεων. Κι αν παραδοσιακά το κλείσιμο του έτους αποτελεί «καλή» περίοδο για τους κυβερνώντες (λόγω ψήφισης του προϋπολογισμού, για παράδειγμα, που φέρνει στην πρώτη γραμμή τις παροχές του νέου έτους), στο Μαξίμου αναγνωρίζουν ότι οδεύουν με πληγές στην εκλογική βάση της ΝΔ στον τελευταίο χρόνο προ των εθνικών εκλογών.

Διότι οι κυλιόμενες μετρήσεις παρουσιάζουν τις μαύρες τρύπες που συγκρατούν την απήχηση της κυβερνητικής παράταξης, παρά τις κατά καιρούς θετικές διορθώσεις στους δημοσκοπικούς δείκτες, όπως συνέβη εσχάτως με τις ενεργειακές συμφωνίες που πέρασαν ως έναν βαθμό στην κοινωνία.

Σύμφωνα με τα focus groups, αυτές σχετίζονται με τη γεωγραφική προέλευση (η περιφέρεια πιέζει περισσότερο από τα αστικά κέντρα), την επαγγελματική ιδιότητα (ακόμα και σε άλλοτε προνομιακά ακροατήρια της συντηρητικής παράταξης) και το εισοδηματικό στάτους (με χαμηλή επιρροή στα ασθενέστερα στρώματα).

«Τους χάνουμε…»

Αποστροφές γαλάζιων στελεχών, όπως «τρώμε πολύ “ξύλο” εκεί έξω» και «όλοι οι δικοί μας είναι μέσα» (στα αγροτικά μπλόκα), που ακούστηκαν εντός της εβδομάδας στη συνεδρίαση βουλευτών με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα είναι δηλωτικές της αγωνίας της ΝΔ. Οι αγρότες στήριξαν την κεντροδεξιά παράταξη με συντριπτικό ποσοστό (47,9%) στην εθνική κάλπη του Μαΐου του 2023 και με 42,9% τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς, όταν πρωτοκαταγράφηκε ενισχυμένη η απήχηση του Κυριάκου Βελόπουλου.

Οι γαλάζιες απώλειες στο κλαμπ των αγροτών, κτηνοτρόφων και ψαράδων ήταν ακόμα μεγαλύτερες στην ευρωκάλπη, καθώς η ΝΔ τούς κέρδισε σε ποσοστό 28,2%, με αποτέλεσμα σήμερα να ξορκίζει την προοπτική να εδραιωθεί στο συγκεκριμένο ακροατήριο, πρωτίστως η Ελληνική Λύση, μπετονάροντας δυνάμεις που φέρεται να παίρνει τώρα από τη ΝΔ. Στις μετρήσεις που «τρέχουν» επιχειρείται να ανιχνευθεί και η δυναμική ενός κόμματος Τσίπρα και, σύμφωνα με την εικόνα που καταγράφεται, αν και πιέζει το ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να ανατρέπει την κατάσταση.

Στη Χαριλάου Τρικούπη εξακολουθούν να καταστρώνουν τον σχεδιασμό τους από τη δεύτερη θέση, χωρίς κέρδη ωστόσο από τα αγροτικά μπλόκα. Για το κόμμα Τσίπρα μαζικές μετακινήσεις ανιχνεύονται από την πλευρά των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, ενώ αλώβητη φαίνεται να είναι η Πλεύση Ελευθερίας.

Ενα στοιχείο που προβληματίζει εντόνως τους επιτελείς του Μαξίμου είναι η – καταγεγραμμένη σε γκάλοπ – στήριξη της κοινωνίας στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Σύμφωνα με κυβερνητική πηγή, «κατανόηση στις διαμαρτυρίες των αγροτών βλέπαμε και το 2024» αλλά τα ποσοστά είναι σήμερα «συντριπτικά υψηλότερα».

Ενδεικτικά, πέρυσι καταγράφονταν έξι – επτά στους δέκα πολίτες που έβλεπαν θετικά τους λόγους διαμαρτυρίας των αγροτών, ενώ σήμερα στηρίζουν κατά πληροφορίες από δημοσκοπικά ευρήματα οι οκτώ – εννέα στους δέκα, με έναν στους δύο να «δικαιολογεί» και το κλείσιμο δρόμων.

Εξού και για το Μαξίμου η πρόκληση είναι διπλή: πρώτον, παλεύει να αποφύγει ένα οριστικά μη αναστρέψιμο χάσμα με τον αγροτικό κόσμο και, δεύτερον, αγωνιά ότι αυτή η συνθήκη δυσαρέσκειας θα περάσει σε άλλες κοινωνικές ομάδες, με δεδομένες τις προσπάθειες να ξεπεράσει πιέσεις που δέχεται και σε άλλα ακροατήρια, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μισθωτοί.

Από τον βορρά ως τον νότο

«Εκεί θέλει μεγάλη προσοχή…». Η αποστροφή κυβερνητικού παράγοντα για τη Θεσσαλία μαρτυρά την αγωνία για την υποχώρηση των νεοδημοκρατικών ποσοστών σε Λάρισα, Μαγνησία, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Παράλληλα, στελέχη μιλούν με προβληματισμό για τις τάσεις αύξησης των δυνάμεων του Βελόπουλου στον Κάμπο. Πληροφορίες λένε ότι η Ελληνική Λύση φτάνει, δημοσκοπικά, στο 12,5% στη Θεσσαλία. Ενδεικτική η εικόνα που έχει το κυβερνητικό στρατηγείο από τη θεσσαλική πρωτεύουσα: η ΝΔ πήρε στη Λάρισα 39,5% το 2023 και 27,61% το 2024, ενώ σήμερα κινείται λίγο πάνω από το 24%.

Προβληματική κατάσταση καταγράφεται επίσης στην Κρήτη, καθώς η ΝΔ φέρεται ότι δεν πιάνει το 25% σε κανέναν νομό. Το Ηράκλειο αποτελεί τη μεγαλύτερη εστία πίεσης. Εκεί η ΝΔ πέτυχε 35,16% το 2023 και 26,41% το 2024, ενώ σήμερα μετρά οριακά 20%. Δημοσκοπικά ευρήματα χτυπούν αντίστοιχα καμπανάκια για τον Βορρά. «Τι να λέμε, υπάρχουν περιοχές με “άσο” μπροστά στο ποσοστό μας», λέει βουλευτής της ΝΔ. Στο γαλάζιο ραντάρ είναι και η Δυτική Ελλάδα, όπου (μαζί με τη Θεσσαλία) αναμένεται να πέσει το βάρος των κυβερνητικών και κομματικών περιοδειών στους επόμενους μήνες.

Ειδικά στη Θεσσαλονίκη ο δεξιότερος της ΝΔ χώρος εξακολουθεί να έχει αθροιστικά ποσοστό άνω του 15%, με την κεντροδεξιά παράταξη να προσπαθεί, κατά πληροφορίες, να κινηθεί πάνω από το 20%. Οι έξι δήμοι της Α’ Θεσσαλονίκης είχαν στείλει σαφή μηνύματα από τις εθνικές εκλογές, καθώς η ΝΔ είχε βρεθεί πέντε μονάδες κάτω από το πανελλαδικό ποσοστό της ενώ πέρυσι στα δυτικά της πόλης η Ελληνική Λύση αναδείχθηκε πρώτο κόμμα (στον Δήμο Παύλου Μελά, π.χ.) ή οριακά δεύτερο (σε Κορδελιό – Εύοσμο, π.χ.).

Πιέσεις εκ δεξιών καταγράφουν οι γαλάζιοι και στη Δυτική Μακεδονία (στην Κοζάνη για παράδειγμα), όπου, σημειωτέον, εμφανίζονται με ιδιαίτερα σκληρή στάση οι αγρότες και κτηνοτρόφοι – σε σύσκεψη δεκάδων αγροτικών συλλόγων αποφασίστηκε γενική απεργία στην Περιφέρεια την προσεχή Τρίτη 16 Δεκεμβρίου.

Η οδηγία στους βουλευτές

Ταυτόχρονα βασικός τροφοδότης της δυσαρέσκειας – με οριζόντια χαρακτηριστικά – παραμένει η ακρίβεια. Η κυβέρνηση επιμένει στη γραμμή ενίσχυσης των εισοδημάτων, προσδοκώντας ανάκαμψη στις αρχές του 2026 ύστερα από την εφαρμογή των οικονομικών μέτρων. Στη χθεσινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ στη Βουλή, ο Μητσοτάκης περιέγραψε τον προϋπολογισμό ως ρεαλιστικό, κοινωνικό και μεταρρυθμιστικό, επιχειρώντας να τονίσει τον «αναπτυξιακό» χαρακτήρα του και τις προβλέψεις για τη μεσαία τάξη, την περιφέρεια, τις οικογένειες, τους νέους. Εξού και κάλεσε τους βουλευτές να μεταφέρουν το «μήνυμα» στις περιφέρειές τους, ως γέφυρα από μια εξαετή πολιτική στο 2026 και με ορίζοντα το 2030, με πρώτο σταθμό το 2027.

Στο φόντο των πρωθυπουργικών τοποθετήσεων είναι η διαπίστωση πως η κάμψη των γαλάζιων ποσοστών έρχεται από την «καθημερινότητα» και ότι η κυβέρνηση αναμετριέται με τα δικά της πεπραγμένα. Πρόσφατη μέτρηση κατέδειξε ότι για την πλειονότητα των πολιτών (για πάνω από έξι στους δέκα) τα «εισοδήματα» είναι το σημαντικότερο πρόβλημα, ενώ στις δημοσκοπικές μπάρες εμφανίζονται πλέον τα θέματα αξιοπιστίας της κρατικής λειτουργίας. Συγκεκριμένα καταγράφεται ποσοστό πέριξ του 15%, που θεωρεί τη «διαφθορά» ως σημαντικό πρόβλημα, επιβεβαιώνοντας το βαθύ τραύμα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.