Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,2% στην εκτίμηση ψήφου, με οριακή άνοδο 0,1% σε σχέση με την έρευνα του Οκτωβρίου, σύμφωνα με την πανελλαδική δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Το ΠAΣΟΚ παραμένει στη δεύτερη θέση με 13,7%, ενώ η Ελληνική Λύση παγιώνεται ως τρίτη δύναμη με 10,7%.

Η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο 9%, και το ΚΚΕ ακολουθεί με 8,1%. Στα ίδια επίπεδα διατηρείται η Φωνή Λογικής με 4,5%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί στο 4,2%, καταλαμβάνοντας την έβδομη θέση.

Ακολουθούν το ΜέΡΑ25 (3,4%), το Κίνημα Δημοκρατίας (2,7%), η Νίκη (2,5%), η Νέα Αριστερά (1,2%) και οι Σπαρτιάτες (1,2%). Ενισχύεται το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν προτίμηση σε «άλλο κόμμα» (8,6%).

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ έχει προβάδισμα 13,3 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ. Συγκεντρώνει 24,3% έναντι 11%, ενώ η Ελληνική Λύση είναι στο 8,6%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 7,2%, το ΚΚΕ στο 6,5%, η Φωνή Λογικής στο 3,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3,4%. Αναποφάσιστο δηλώνει το 19,6% των ερωτηθέντων.

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί το προβάδισμα με 29,1%, αυξάνοντας τη διαφορά του κατά μία μονάδα. Ακολουθούν ο Κυριάκος Βελόπουλος (7,1%), ο Νίκος Ανδρουλάκης (7%) και η Ζωή Κωνσταντοπούλου (6,9%). Ο δείκτης «Κανένας» συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό (30,8%).

Θετική υποδοχή των ενεργειακών συμφωνιών

Το 48,9% των πολιτών θεωρεί ότι οι πρόσφατες αποφάσεις «μετατρέπουν τη χώρα σε ενεργειακό κόμβο και ενισχύουν τον διεθνή της ρόλο», έναντι 38,2% που έχει αντίθετη άποψη.

Στους ψηφοφόρους της Ν.Δ. το ποσοστό αυτό φτάνει το 77,4%, ενώ στο ΠΑΣΟΚ φτάνει το 57,4%.

Το 73,1% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι ενεργειακές εξελίξεις ενδυναμώνουν περαιτέρω τις σχέσεις Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών, έναντι 22,4% που διαφωνεί. Στους ψηφοφόρους της Ν.Δ. το ποσοστό αποδοχής αγγίζει το 90,8%, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα υπερβαίνει το 50%.

Το ενδιαφέρον για το ενδεχόμενο δημιουργίας κομμάτων απο Τσίπρα και Σαμαρά

Ένα κόμμα Τσίπρα θα ψήφιζε «σίγουρα» το 8,9% και «πιθανόν» το 21,1%, ενώ το 65,7% δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε ποτέ.

Αντίστοιχα, ένα κόμμα Σαμαρά συγκεντρώνει 3,5% σίγουρη ψήφο και 16,9% πιθανή, με 75,6% να το απορρίπτει.