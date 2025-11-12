Η νέα δημοσκόπηση της RealPolls για το Protagon, που πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Νοεμβρίου, αποτυπώνει ένα πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα που παραμένει ρευστό, αλλά με τάσεις πιο ευνοϊκές για το κυβερνών κόμμα.

Παρότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην πρόθεση ψήφου κάτω από το 25%, η θετική αποτίμηση των πρόσφατων ενεργειακών συμφωνιών Ελλάδας – ΗΠΑ στο Ζάππειο την ανεβάζει για πρώτη φορά μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πάνω από το 30% στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος.

Η πρόθεση ψήφου και οι μεταβολές στα κόμματα

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24,2%, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επιστρέφει σε διψήφιο ποσοστό, στο 10%, σημειώνοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με τον Οκτώβριο.

Η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρεί στο 6,1%, επιτρέποντας στην Ελληνική Λύση να αναδειχθεί τρίτη δύναμη με 7,5%. Το ΚΚΕ σταθεροποιείται κοντά στο 6%, ενώ η Φωνή της Λογικής καταγράφει άνοδο στο 4,3%.

Αντίθετα, ΣΥΡΙΖΑ και ΜέΡΑ25 χάνουν έδαφος, περιοριζόμενοι στο 3,5% και 3,2% αντίστοιχα. Παράλληλα, αυξάνονται τόσο η «αδιευκρίνιστη ψήφος» όσο και η πρόθεση για «Άλλο κόμμα», δείχνοντας ένα εκλογικό σώμα πιο επιφυλακτικό.

Πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος

Η εικόνα στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος είναι ακόμη πιο χαρακτηριστική. Η Νέα Δημοκρατία ξεπερνά για πρώτη φορά μετά το καλοκαίρι το 30%, φτάνοντας στο 30,6%, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ εκτοξεύεται στο 13,9%.

Το κέρδος αυτό συνδέεται με την αποδυνάμωση της ατζέντας των Τεμπών και την πτώση της Πλεύσης Ελευθερίας, που χάνει τρεις μονάδες. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί στο 5,6%, με τον παράγοντα «Τσίπρας» να λειτουργεί, σύμφωνα με την έρευνα, περισσότερο ως επιβάρυνση παρά ως πλεονέκτημα.

Ενεργειακές συμφωνίες και αποδοχή

Οι ενεργειακές συμφωνίες καταγράφουν ευρεία αποδοχή, τόσο για τις γεωτρήσεις της ExxonMobil στο Ιόνιο όσο και για τον ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου LNG. Πολλοί πολίτες τις θεωρούν θετικές για τα εθνικά συμφέροντα και την ασφάλεια έναντι της Τουρκίας.

Ωστόσο, η πλειοψηφία δεν αναμένει ότι θα βελτιώσουν την προσωπική της οικονομική κατάσταση, αναδεικνύοντας το χάσμα ανάμεσα στη γεωστρατηγική εικόνα και την καθημερινότητα.

Οικονομία και καθημερινότητα

Η οικονομία και τα ζητήματα της καθημερινότητας παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες ψήφου για επτά στους δέκα πολίτες. Αν και η κυβέρνηση προηγείται της αντιπολίτευσης στα περισσότερα ερωτήματα, κυρίαρχη απάντηση παραμένει το «κανείς από τους δύο».

Ακόμη και για τις ενεργειακές συμφωνίες, η πλειοψηφία δηλώνει ότι δεν αναμένει βελτίωση στο πορτοφόλι της, γεγονός που δείχνει περιορισμένη εμπιστοσύνη στην άμεση οικονομική τους επίδραση.

Αξιολόγηση πολιτικών προσώπων

Σε σύγκριση με τους τελευταίους τέσσερις εκλεγμένους πρωθυπουργούς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξιολογείται ως ο πιο αποτελεσματικός στην επίλυση προβλημάτων και στις μεταρρυθμίσεις, όπου διατηρεί σαφές προβάδισμα. Ο Αλέξης Τσίπρας παραμένει δεύτερος σε αποδοχή, χωρίς ωστόσο αυτό να μεταφράζεται σε ενίσχυση του κόμματος που ενδέχεται να ιδρύσει.

Πιθανά νέα κόμματα

Τα σενάρια για ενδεχόμενη κάθοδο νέων κομμάτων με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά ή τον Αλέξη Τσίπρα δεν φαίνεται να συγκινούν ιδιαίτερα τους ψηφοφόρους. Για ένα πιθανό κόμμα Σαμαρά, περίπου τρεις στους τέσσερις δηλώνουν ότι δεν θα το ψήφιζαν, ενώ μειώνεται και η προθυμία στήριξης ενός «κόμματος Τσίπρα».

Εμπιστοσύνη και πολιτική κατεύθυνση

Παρά την έντονη κριτική στην εξωτερική πολιτική –με πολλούς να θεωρούν ότι «η Ελλάδα δεν βρίσκεται στη σωστή πλευρά της Ιστορίας»– ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να θεωρείται ο πιο ικανός για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων και την προώθηση μεταρρυθμίσεων.

Την ίδια ώρα, η οικονομία και η καθημερινότητα παραμένουν οι βασικοί οδηγοί ψήφου, με πολλούς πολίτες να επιμένουν πως «κανείς από τους δύο» –ούτε κυβέρνηση ούτε αντιπολίτευση– δεν μπορεί να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματά τους.