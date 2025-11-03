Μείωση του ποσοστού της εμφανίζει η Νέα Δημοκρατία χωρίς όμως κάποιο κόμμα από την αντιπολίτευση να καρπώνεται τη συσσωρευμένη δυσφορία του κόσμου.

Αυτό αποτυπώνεται στη δημοσκόπηση της Alco όπου εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώνει ποσοστό 23,3% στην πρόθεση ψήφου.

Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ

Τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν φαίνεται να καρπώνονται οφέλη, με το ΠΑΣΟΚ να παραμένει στη δεύτερη θέση με ποσοστό 11,7%.

Ωστόσο, το ποσοστό των αναποφάσιστων αγγίζει το εντυπωσιακό 21,5% και έχει διπλασιαστεί από την αρχή του χρόνου.

Τρίτο κόμμα στη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Alpha, είναι η Ελληνική Λύση με ποσοστό 8,9%, ακολουθεί το ΚΚΕ με 7,1%, με 6,4% η Πλεύση Ελευθερίας, με 5% ο ΣΥΡΙΖΑ και 3,4% η Φωνή Λογικής.

H αποχή

Οι πολίτες που δήλωσαν ότι θα απέχουν από την εκλογική διαδικασία ανέρχονται στο 8,1%.

Σε ό,τι αφορά τους αναποφάσιστους, το ποσοστό τους φτάνει πλέον το 21,5% από 11% τον περασμένο Ιανουάριο και από 19% πριν από μόλις ένα μήνα.

Απαντώντας στο ερώτημα πού τοποθετούνται ιδεολογικά, το 23% των συμμετεχόντων στην έρευνα δηλώνουν κεντρώοι, αντίστοιχο ποσοστό κεντροδεξιοί, 13% κεντροαριστεροί.

Το 83% θεωρεί πως υπάρχει κρίση θεσμών στην Ελλάδα

Ταυτόχρονα, το 83% των πολιτών θεωρεί πως υπάρχει κρίση θεσμών στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, το 43% των ερωτήθεντων δηλώνει ότι δεν είναι ικανοποιημένο με τη Δικαιοσύνη, το 18% με τη Βουλή, το 52% με την κυβέρνηση και το 50% με τα κόμματα.

«Μοιρασμένοι» είναι αναφορικά με το ποιος ποιος ευθύνεται για την κρίση των θεσμών.

Το 34% των πολιτών απαντά η κυβέρνηση, ενώ το 31% θεωρεί πως φταίνε «όλα τα κόμματα».

Απαντώντας στο βαθμό ικανοποίησης από το κυβερνητικό κόμμα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το 78% δηλώνει πως δεν είναι καθόλου ή λίγο ικανοποιημένο από την κυβέρνηση, ενώ στα υπόλοιπα κόμματα το ποσοστό φτάνει το 87%.

Μόλις το 10% απαντά πως είναι αρκετά ευχαριστημένο με τα υπόλοιπα κόμματα