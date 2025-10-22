Απόψε στις 19:45, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» με τη Ράνια Τζίμα παρουσιάζει τη μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis.

Πώς αποτιμά η κοινή γνώμη το συνολικό έργο της Κυβέρνησης έως σήμερα ;

; Ποια είναι η εικόνα που έχουν σχηματίσει οι πολίτες για την αξιωματική αντιπολίτευση ;

; Τι στάση κρατούν απέναντι στην ενδεχόμενη ίδρυση νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά ; Θα τα υποστήριζαν;

Πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά των κομμάτων της Βουλής στην πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου;

Εκτιμά η ελληνική κοινωνία ότι είναι εφικτή η ειρηνική συνύπαρξη Ισραηλινών και Παλαιστινίων στη Γάζα;

Στο στούντιο, ο βασικός σχολιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ», Γιάννης Πρετεντέρης, και για την ανάλυση των στοιχείων της δημοσκόπησης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Metron Analysis, Στράτος Φαναράς.