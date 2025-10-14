Σε μία ιστορική ημέρα για τη Μέση Ανατολή αλλά και την παγκόσμια κοινότητα, το κοινό εμπιστεύθηκε το MEGA για ουσιαστική και σε βάθος ενημέρωση.

Τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, οι τηλεθεατές επέλεξαν μαζικά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» για την πλήρη και αξιόπιστη κάλυψη των διεθνών εξελίξεων. Με τη Ράνια Τζίμα στην παρουσίαση και τον Γιάννη Πρετεντέρη στον σχολιασμό, οι ειδήσεις του MEGA βρέθηκαν στην κορυφή της προτίμησης του κοινού, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό τους ρόλο στη βραδινή ενημέρωση.

Tο κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» παρακολούθησαν 644.000 τηλεθεατές, σημειώνοντας σαρωτική υπεροχή στην τηλεθέαση και αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό με συντριπτική διαφορά. Αναλυτικά, η κατάταξη των κεντρικών δελτίων ειδήσεων όλων των σταθμών, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης: MEGA: 644.000, STAR: 439.000, ALPHA: 381.000, ΣΚΑΪ: 333.000, ANT1: 297.000, OPEN: 249.000, ΕΡΤ1: 179.000.

Οι ειδήσεις του MEGA κατέκτησαν την πρώτη θέση και σε μερίδιο τηλεθέασης, καταγράφοντας 18,1% στο σύνολο του κοινού και 20,4% στο δυναμικό κοινό 18-54, διατηρώντας τη σαφή πρωτοκαθεδρία τους.

Σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη γεωπολιτική ισορροπία, το MEGA αποτέλεσε, για πολλοστή φορά, σημείο αναφοράς στην έγκυρη δημοσιογραφία, δίνοντας στους τηλεθεατές την έγκαιρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση που αξίζουν.