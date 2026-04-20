Το «MEGA Σαββατοκύριακο» κατέκτησε την πρώτη θέση της τηλεθέασης το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Απριλίου, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή του απήχηση στο τηλεοπτικό κοινό, ενώ ταυτόχρονα αποτέλεσε πυλώνα σημαντικών πολιτικών εξελίξεων.

Η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του MEGA με τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Γκαντώνα άφησε πίσω τον ανταγωνισμό, στον μέσο όρο του Σαββατοκύριακου, σημειώνοντας 18,7% στο σύνολο του κοινού και 14% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις καταγράφηκαν και σε επιμέρους κοινά, με το «MEGA Σαββατοκύριακο» να ανεβαίνει στο 25,6% σε γυναικεία ηλικιακή ομάδα.

Με συνεχή ροή ειδήσεων, αναλύσεων και παρεμβάσεων, η εκπομπή αποτελεί καθοριστικό άξονα στην ενημέρωση του Σαββατοκύριακου, λειτουργώντας ως πεδίο διαμόρφωσης δημοσίου διαλόγου και εξελίξεων.

#MegaSk