Υπερδιπλάσιο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ δείχνει δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ, η οποία σύμφωνα με την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος δίνει οριακά οκτακομματική Βουλή.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24% έναντι 11% του ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7,5%, το ΚΚΕ με 7,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,5%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το ΜέΡΑ25 με 2,5%, η ΝΙΚΗ με 2%, η Νέα Αριστερά με 2%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2%, οι Σπαρτιάτες με 1% και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ με 1%. Τα υπόλοιπα κόμματα συγκεντρώνουν 5% και η αδιευκρίνιστη ψήφος ανέρχεται στο 17,5%.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η ΝΔ συγκεντρώνει 29%, το ΠΑΣΟΚ 13,5%, η Ελληνική Λύση 10%, η Πλεύση Ελευθερίας και το ΚΚΕ 9,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 6,5%, η Φωνή Λογικής 4% και το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει το οριακό για την είσοδο στη Βουλή 3%. Ακολουθούν η ΝΙΚΗ, η Νέα Αριστερά και το Κίνημα Δημοκρατίας που συγκεντρώνουν από 2,5%, και οι Σπαρτιάτες και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ με 1%.

Πώς αντιμετωπίζουν οι πολίτες τυχόν «κόμματα» Τσίπρα και Σαμαρά

Στο ερώτημα πώς θα αντιμετώπιζαν το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, θετικά και με ενδιαφέρον απαντά το 20%, ουδέτερα και αδιάφορα το 38% και αρνητικά το 34%.

Στο ίδιο ερώτημα για τον Αντώνη Σαμαρά, θετικά και με ενδιαφέρον απαντά το 12%, ουδέτερα και αδιάφορα το 48% και αρνητικά το 33%.

Μοιρασμένοι για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Όσον αφορά στο θέμα που επικράτησε τα τελευταία 24ωρα στην πολιτική επικαιρότητα, την τροπολογία της κυβέρνησης για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, οι απαντήσεις των πολιτών ήταν σχεδόν μοιρασμένες. Πιο συγκεκριμένα, το 46% δήλωσε ότι συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί με τις ενέργειες της κυβέρνησης, ενώ το 44% δήλωσε ότι διαφωνεί ή μάλλον διαφωνεί.

Η ακρίβεια το «αγκάθι» για το 84% των Ελλήνων

Η ακρίβεια και γενικά το κόστος ζωής σε συνάρτηση με τα εισοδήματα αποτελεί το μεγάλο πρόβλημα των πολιτών στην Ελλάδα, όπως αποτυπώνεται στην δημοσκόπηση. Το 84% των ερωτηθέντων δηλώνει την ακρίβεια ως το μεγαλύτερο ή το μεγάλο πρόβλημά τους, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση για το πού πρέπει να εστιάσει τις πολιτικές της.