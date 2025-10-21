Tο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της εταιρείας MARC παρουσιάστηκε την Τρίτη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, προσφέροντας ενδιαφέροντα συμπεράσματα σχετικά με την πιθανότητα συγκρότησης νέων κομμάτων υπό την ηγεσία της Μαρίας Καρυστιανού, του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά.

Ψηφοφόροι κομμάτων για πρωθυπουργό

Ως προς την προτίμηση για πρωθυπουργό, το 72,2% των ψηφοφόρων της ΝΔ προτιμούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 4,5% τον Αλέξη Τσίπρα και το 5,7% τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Το 14,6% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το 16,2% ο Αλέξης Τσίπρας και το 48,1% ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Αντίστοιχα μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει το 4,1%, ο Αλέξης Τσίπρας το 66,9% και ο Νίκος Ανδρουλάκης το 7,9%.

Το 35,4% των ψηφοφόρων του ΚΚΕ προτιμούν τον Αλέξη Τσίπρα.

Το ενδεχόμενο για κόμμα Καρυστιανού

Στην ερώτηση για την πιθανότητα ψήφου σε κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το 32,3% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά (15,1% σίγουρα ναι και 17,2% μάλλον ναι), ενώ το 57,3% απάντησε αρνητικά (15,1% μάλλον όχι και 42,2% σίγουρα όχι).

Στήριξη από γυναίκες

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η υποστήριξη προς την Καρυστιανού είναι υψηλότερη μεταξύ των γυναικών (35,7%) σε σχέση με τους άνδρες (29,1%). Η μεγαλύτερη δεξαμενή ψηφοφόρων εντοπίζεται στις ηλικίες 17-44 ετών, με ποσοστό 46,3%, ενώ το 25,7% προέρχεται από ηλικίες 45-64 ετών και το 17% από ηλικίες 65 ετών και άνω.

Όσον αφορά την πολιτική προέλευση των πιθανών ψηφοφόρων της, το 64,3% των ψηφοφόρων της Πλεύσης Ελευθερίας θα υποστήριζαν ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Από τη Νέα Δημοκρατία προέρχεται χαμηλότερο ποσοστό, μόλις 10,1%, ενώ σημαντική υποστήριξη υπάρχει από ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ (36,2%), του ΠΑΣΟΚ (35,3%), της Ελληνικής Λύσης (47,6%), του ΚΚΕ (30,1%) και άλλων κομμάτων (46,1%). Ποσοστό 30,8% δήλωσε αναποφάσιστο.

Το κόμμμα Τσίπρα

Για ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, το 24% των ερωτηθέντων εμφανίστηκε θετικό (10,2% σίγουρα ναι και 13,8% μάλλον ναι), ενώ ένα μεγάλο ποσοστό 72,8% απάντησε αρνητικά. Στην περίπτωση κόμματος με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά, οι θετικές απαντήσεις περιορίζονται στο 16,3% (5,8% σίγουρα ναι, 10,5% μάλλον ναι), με το 81,4% να απαντά αρνητικά.

Σε ό,τι αφορά την αντίληψη για την επίδραση ενός κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σύστημα, το 30,8% θεωρεί ότι θα λειτουργούσε θετικά, ενώ το 34% εκφράστηκε ουδέτερα και το 32,1% αρνητικά. Αντίθετα, για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το 23,7% απαντά θετικά, το 32,4% ουδέτερα και το 41,5% αρνητικά.

Η κομματική κατανομή της πρόθεσης ψήφου για κόμμα Αλέξη Τσίπρα δείχνει υψηλή υποστήριξη από ψηφοφόρους ΣΥΡΙΖΑ (91,3%) και χαμηλή από Νέα Δημοκρατία (5,7%).

Κόμμα Σαμαρά

Στην ερώτηση για το πώς θα λειτουργούσε ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά στο πολιτικό σύστημα, το 23,7% απάντησε θετικά, το 32,4% ούτε θετικά, ούτε αρνητικά και το 41,5% αρνητικά. Mε την υποστήριξη να προέρχεται κυρίως από ΠΑΣΟΚ (26,6%), Ελληνική Λύση (24,7%) και ΣΥΡΙΖΑ (21%).