Μεγάλο προβάδισμα εξακολουθεί να διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ, παρά το γεγονός ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυξάνει το ποσοστό του, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Marc για τον ΑΝΤ1, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των πολιτών στο ερώτημα ποιον θεωρείται καταλληλότερο για πρωθυπουργό, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά ο Αλέξης Τσίπρας.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,5% καταγράφοντας πτώση 0,5% σε σχέση με την δημοσκόπηση του Σεπτεμβρίου και το ΠΑΣΟΚ 11,1% με άνοδο 0,7% σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση. Ακολουθούν, η Πλεύση Ελευθερίας με 8,6%, η Ελληνική Λύση με 7,5%, το ΚΚΕ με 6,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,8%, η Φωνή Λογικής με 3,1%, το ΜέΡΑ25 με 2,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2%, η ΝΙΚΗ με 1,8%, οι Σπαρτιάτες με 1,5%, η Νέα Αριστερά με 0,8%, τα υπόλοιπα κόμματα συγκεντρώνουν 2,8%, άκυρο/λευκό 2,3%, ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος ανέρχεται στο 16,7%.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,5% έναντι 14% του ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 10,8%, η Ελληνική Λύση με 9,5%, το ΚΚΕ με 8,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 7%, η Φωνή Λογικής με 3,8%, το ΜέΡΑ25 με 3,2%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,6%, η ΝΙΚΗ με 2,5%, οι Σπαρτιάτες με 1,7%, η Νέα Αριστερά με 1% και τα υπόλοιπα κόμματα συγκεντρώνουν 5%.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ερώτημα ποιον προτιμάται για πρωθυπουργό, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 33,9%, αλλά δεύτερος είναι ο Αλέξης Τσίπρας και μάλιστα με ποσοστό 24,3%, ενώ τρίτος έρχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με 11,3%, με το 11,2% των ερωτηθέντων να απαντά ότι προτιμά κάποιον άλλον και το 19,4% να μην απαντά.

Μάλιστα, στο ερώτημα ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον χώρο της κεντροαριστεράς, προηγείται ο Αλέξης Τσίπρας με 24% και ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 12,8% και με ο Νίκος Ανδρουλάκης με 12,6%.

Ως προς το ερώτημα ποιον θεωρείται καταλληλότερο για πρωθυπουργό από τους πολιτικούς αρχηγούς των υπαρχόντων κομμάτων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 30,6% και ακολουθούν σε μεγάλη απόσταση η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 8,5% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7,3%.

«Καμπανάκι» για την κυβέρνηση αποτελεί και σε αυτήν την δημοσκόπηση η αξιολόγησή της, καθώς το 63,7% την αξιολογεί αρνητικά ή μάλλον αρνητικά και το 35,8% θετικά ή μάλλον θετικά.

Στο ερώτημα που πρέπει να εστιάσει η κυβέρνηση, το 67,7% απάντησε στην καταπολέμηση της ακρίβειας και ακολούθησε η υγεία/περίθαλψη με 42,6%.

Στο ερώτημα ποιος τομέας έχει το μεγαλύτερο πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση, οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι ή ακρίβεια και το βιοτικό επίπεδο με 37,7% βρίσκεται στην κορυφή, ενώ ακολουθεί η τραγωδία των Τεμπών με 31,1%.

Η ακρίβεια είναι το κυρίαρχο πρόβλημα για τους ερωτηθέντες άνω των 64 ετών, ενώ η τραγωδία των Τεμπών είναι κυρίαρχη για τους ερωτηθέντες 17-44 ετών.