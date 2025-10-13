Μεγάλο προβάδισμα 16,3 μονάδων στην εκτίμηση ψήφου έχει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24.

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώσει 30,1% και το ΠΑΣΟΚ 13,8%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 11,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 10,9%, το ΚΚΕ με 7,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, η Φωνή Λογικής με 4,5%, το ΜεΡΑ25 με 3,2%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,6%, η Νίκη με 2,3%, η Νέα Αριστερά με 1,2%, ενώ «άλλο κόμμα» θα ψήφιζε το 8,2%. Η «γκρίζα ζώνη» (αναποφάσιστοι και όσοι επιλέγουν μικρότερα κόμματα) εκτοξεύεται στο 26%, δίνοντας σύμφωνα με τα στελέχη της Opinion Poll την εικόνα μίας ρευστότητας στο πολιτικό σύστημα. Με βάση πάντως αυτά τα ποσοστά προκύπτει Βουλή με εκπροσώπηση 8 κομμάτων.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ κινείται στο 24,3%, το ΠΑΣΟΚ στο 11,1%, η Ελληνική Λύση στο 8,9% και η Πλεύση Ελευθερίας με 8,8%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,6%, όσο και η Φωνή Λογικής, το ΜέΡΑ25 με 2,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,1%, η Νίκη με 1,9% και η Νέα Αριστερά με 1%. Αναποφάσιστο δηλώνει ένα ποσοστό της τάξης του 19,4%, ενώ την επιλογή «άλλο κόμμα» δηλώνει 6,6%.

Στην ερώτηση για καταλληλότητα για Πρωθυπουργός, ο ΚΑΝΕΝΑΣ εμφανίζεται στο 31,3%. Από εκεί και πέρα πρώτος εμφανίζεται ο Κ. Μητσοτάκης με 28,1% και ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,9%, Νίκος Ανδρουλάκης με 7,8% , ο Κ. Βελόπουλος με 7,5%, η Α. Λατινοπούλου και ο Δ. Κουτσούμπας με 2%, ο Σ. Φάμελλος με 1,8%, ο Σ. Κασσελάκης με 1,7%.

Κόμμα Τσίπρα

Ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις για το φημολογούμενο κόμμα Τσίπρα. «Σίγουρα ναι» απαντά το 8,6% , «θα μπορούσα να το ψηφίσω» το 17,5% ενώ 69,5% απαντά αρνητικά. Το άθροισμα «σίγουρα» και «θα μπορούσα να ψηφίσω» πέφτει από 31,8% στο 26,1% για τον κ. Τσίπρα σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση. Σημειώνεται, ότι η δυνητική ψήφος γενικά και μάλιστα πολύ περισσότερο για κόμμα που δεν έχει ιδρυθεί δεν έχει καμία σχέση με την πρόθεση ψήφου.

Πρώτη η ακρίβεια στα προβλήματα των πολιτών

Τέλος, στα προβλήματα που ιεραρχούν ως πιο σημαντικά οι πολίτες μακράν πρώτη βρίσκεται η ακρίβεια με 55,5%. Ακολουθούν η Οικονομία/ Ανάπτυξη με 25,6% , η απονομή Δικαιοσύνης / Κράτους Δικαίου και η Διαφθορά που αυξάνουν τα ποσοστά τους στο 16,1% και 15,9% αντίστοιχα, η κατάσταση στο ΕΣΥ με 14,6%, τα Εθνικά θέματα/ Ελληνοτουρκικά με 10,6%, το κόστος ενέργειας με 10,5%, η κατάσταση στην Παιδεία με 9,6%.