Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί διψήφιο προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ, γνωρίζοντας μικρές απώλειες της τάξης του 1% σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ALCO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA.

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου (επί των έγκυρων) η ΝΔ συγκεντρώνει 24% έναντι 11,5% του ΠΑΣΟΚ και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9,3%, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας με 7,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 6,2%, η Φωνή Λογικής με 3,6%, το ΜέΡΑ25 με 2,5%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,3%, η Νίκη με 2,1% και η Νέα Αριστερά με 1,3%. Τα υπόλοιπα κόμματα συγκεντρώνουν 4%, ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος ανέρχεται στο 19%.

Την ίδια ώρα, αίσθηση ατιμωρησίας κυριαρχεί μεταξύ των πολιτών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες θεωρούν ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Ειδικότερα, στο ερώτημα «πιστεύετε ότι με την εμπλοκή και της ευρωπαϊκής εισαγγελίας θα τιμωρηθούν οι υπαίτιοι του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ» το 54% απαντά Όχι, το 34% Ναι και 12% δεν απαντά, ενώ στο ερώτημα «από τις δύο λέξεις που θα σας διαβάσω, πείτε μου ποια θεωρείτε ότι χαρακτηρίζει καλύτερα την κυβέρνηση» απαντούν τα εξής:

Συγκάλυψη 74%

Διαφάνεια 14%

ΔΞ/ΔΑ 12%

Στο ίδιο ερώτημα με δύο διαφορετικές επιλογές οι πολίτες απαντούν:

Αναποτελεσματικότητα 69%

Αποτελεσματικότητα 23%

ΔΞ/ΔΑ 8%

Όσον αφορά το Μεταναστευτικό, οι πολίτες φαίνεται πως σε συντριπτικό ποσοστό βγάζουν «κίτρινη κάρτα» στην κυβέρνηση. Ειδικότερα, στο ερώτημα «θεωρείτε αποτελεσματική την πολιτική της κυβέρνησης στο μεταναστευτικό» το 71% απαντά Όχι, το 17% Ναι και το 12% δεν απαντά.

Όσον αφορά την Εξωτερική Πολιτική της κυβέρνησης και το ερώτημα «θεωρείτε ότι με την εξωτερική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα συμφέροντα της χώρας» το 62% απαντά Όχι, το 25% Ναι και το 13% δεν απαντά.

Ψήφο διαμαρτυρίας επιλέγει η πλειοψηφία

Όσον αφορά στο ερώτημα «στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσετε περισσότερο για να υπάρχει κυβερνητική σταθερότητα ή για να εκφράσετε διαμαρτυρία», διαμαρτυρία απαντά το 57% και σταθερότητα το 34%.

Τι λένε για το κόμμα Τσίπρα

Στο ερώτημα «τι συναισθήματα σας προκαλεί η προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα», το 19% απαντά θετικά, το 42% αρνητικά, το 37% αδιάφορα και το 2% δεν απαντά.

Απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα εμφανίζεται η πλειοψηφία των πολιτών, αφού σε ποσοστό 61% απαντούν ότι δεν τους εκφράζει κάποιο κόμμα σε μεγάλο βαθμό.