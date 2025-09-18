Μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis παρουσίασε το MEGA στο κεντρικό του δελτίο. Η ΝΔ δεν φαίνεται να εισπράττει δημοσκοπικά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, καθώς παραμένει στα ίδια επίπεδα με τον Ιούνιο του 2025, στο 21,8%. Το ΠΑΣΟΚ στο 10,5, 9,2 Ελληνική Λύση, 7,9 Πλεύση Ελευθερίας, ΚΚΕ 6,3, 4,8 ΣΥΡΙΖΑ και ακολουθούν οι υπόλοιποι. Δημοφιλέστερη πολιτικός αρχηγός η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 37% . Επίσης, για την πιθανότητα υποστήριξης κόμματος του Αλέξη Τσίπρα πολύ πιθανό να το υπστηρίξει απαντά το 10%, αρκετά πιθανό 11% , όχι και τόσο απίθανο 18% και απίθανο το 60%.

Η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα για τους πολίτες, υπάρχει αρνητική κρίση για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης στη ΔΕΘ σε ποσοστό 49%.

H αξιολόγηση του Τραμπ είναι αρνητική σε ποσοστό 66%, Ισραήλ και Παλαιστίνη καταγράφονται ως συνυπεύθυνοι για την αιματοχυσία στη Γάζα σε ποσοστό 54%, η ανεξαρτησία της Παλαιστίνης έχει τη στήριξη του 76%, ενώ ένα συντριπτικό ποσοστό 65% είναι κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ειδικότερα πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 21,8% το ΠΑΣΟΚ, 10,5%, η Ελληνική Λύση 9,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 7,9%, το ΚΚΕ 6,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ 4,8%, 3,2%, το ΜέΡΑ25 και 3,2% η Φωνή ΛογικήςΑναποφάσιστο είναι το 9,9%.

Σε ό,τι αφορά την εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 28,2%, το ΠΑΣΟΚ 13,6% , η Ελληνική Λύση 11,8%, η Πλεύση Ελευθερίας 10,2%, το ΚΚΕ 8,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 6,2%, 4,2% το ΜέΡΑ25 και η Φωνή Λογικής 4,1%.

Στα πέντε σημαντικότερα προβλήματα της χώρας την πρωτιά κατέχει η ακρίβεια.

Στην ερώτηση αν είστε υπέρ ή κατά της Ρωσίας στον πόλεμο με την Ουκρανία το 65% απαντά κατά.

Για το ποιον θεωρούν κύριο υπεύθυνο για την αιματοχυσία στη Γάζα το 28% απαντά η κυβέρνηση Νετανιάχου,το 13% τη Χαμάς και το 54% και τους δύο.

Σχετικά με το πώς αξιολογούν τον Ντόναλντ Τραμπ και το πώς ασκεί τα καθήκοντά του το 66% απαντά ότι έχει αρνητική γνώμη.