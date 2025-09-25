Προβάδισμα 12,4 μονάδων της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ καταγράφει η δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR.

Στη πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 24,7% με πτώση μιας μονάδας σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα που έγινε τον Ιούνιο. Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 12,3%, ενώ στην τρίτη θέση ανεβαίνει η Ελληνική Λύση με 9,8%. Πτώση 4,5 μονάδων καταγράφει η Πλεύση Ελευθερίας και βρίσκεται στην τέταρτη θέση μαζί με το ΚΚΕ με ποσοστό 7,9%. Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,2%. Η Φωνή Λογικής ανεβαίνει στο 2,8% και η ΝΙΚΗ στο 2,3%. Το Κίνημα Δημοκρατίας καταγράφεται στο 2,1% και το ΜέΡΑ25 στο 2%. Η Νέα Αριστερά συγκεντρώνει 1,5%. Οι αναποφάσιστοι καταγράφονται στο 16,2% με άνοδο σχεδόν 3,9% από τον Ιούνιο.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός θεωρείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 27,8%. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,4%. Στην τρίτη θέση ανεβαίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος με 8,8% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου πέφτει στην τέταρτη θέση με 8,6%. Στην πέμπτη θέση με 4,8% είναι ο Δημήτρης Κουτσούμπας και ακολουθούν: Σωκράτης Φάμελλος, Αφροδίτη Λατινοπούλου, Στέφανος Κασσελάκης, Αλέξης Χαρίτσης και Δημήτρης Νατσιός.

Ένας στους δύο θέλει εκλογές

Με απόλυτη πλειοψηφία 51,2% οι πολίτες συμφωνούν και μάλλον συμφωνούν με το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για άμεση προσφυγή στις κάλπες.

Επίσης, με απόλυτη πλειοψηφία (50,2%) προτιμούν να προκύψει από τις εκλογές μια κυβέρνηση συνεργασίας.

Ως προς το κόμμα που θα πρέπει να αποτελεί τον κορμό μιας κυβέρνησης συνεργασίας, το 30,7% επιλέγει την ΝΔ έναντι του 29,2% που επιλέγει το ΠΑΣΟΚ.

Τι λένε για το ενδεχόμενου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα

Σε περίπτωση που ο κ. Τσίπρας δημιουργήσει νέο κόμμα, το 19,4% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι πιθανό να τον ψηφίσει. Από αυτούς το 8,7% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό και το 10,7% αρκετά πιθανό. Στον αντίποδα το 79,2% δηλώνει, ότι είναι λίγο ή καθόλου πιθανό να το ψηφίσει.

Η ακρίβεια το σημαντικότερο πρόβλημα

Το 57,8% των πολιτών θεωρούν την ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα ως το πιο σημαντικό πρόβλημα και ακολουθεί η διαφθορά με 14,5%.

Μάλιστα, το 55,6% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι το διαθέσιμο εισόδημα τους δεν επαρκεί για να καλύψει τις μηνιαίες ανάγκες τους, ενώ το 66,8% πιστεύει, ότι επί κυβερνήσεων της ΝΔ η διαφθορά στην Ελλάδα έχει αυξηθεί.

Τέλος, σε σχέση με τις φορολογικές ρυθμίσεις που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και στο ερώτημα αν θα ενισχύσουν το εισόδημα των πολιτών το 67,5% απαντά «όχι» και «μάλλον όχι» έναντι του 31,1% που απαντά «ναι» και «μάλλον ναι».