Στις 15 ποσοστιαίες μονάδες διαμορφώνεται η διαφορά της πρώτης Νέας Δημοκρατίας, από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο βρίσκεται στη 2η θέση, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε στο διάστημα 14 με 16 Σεπτεμβρίου, σε δείγμα 1.129 πολιτών, και ανιχνεύει τις δυνατότητες ευδόκιμης πορείας ενός κοματικού σχηματισμού υπό τον Αλέξη Τσίπρα που θα διεκδικεί ηγετικό ρόλο στην Κεντροαριστερά.

Η δημοσκόπηση παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΙ την Τετάρτη.

Η Νέα Δημοκρατία, λίγα 24ωρα μετά τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η ΔΕΘ, εμφανίζεται στο 29%, έναντι 14% που συγκεντρώνει το ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση ψήφου.

Τρίτο κόμμα εμφανίζεται η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία διατηρεί ποσοστό άνω του 10% και ακολουθούν Ελληνική Λύση, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ.

Την είσοδό τους στη Βουλή καθώς πιάνουν σύμφωνα με τη δημοσκόπηση το όριο του 3% είναι η ΜέΡΑ 25, όσο και η Φωνή Λογικής.

O Αλέξης Τσίπρας και η Κεντροαριστερά

Η δημοσκόπηση της Pulse έθεσε και το ερώτημα για τον καλύτερο εκφραστή της κεντροαριστεράς, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη δημιουργία ενός φορέα, που θα περιλαμβάνει όλα τα κόμματα από το κέντρο προς τα αριστερά, ως αντιστάθμισμα στη δυναμική της Νέας Δημοκρατίας.

Το ενδιαφέρον σκέλος είναι η λίστα με το όνομα του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται να έχει το προβάδισμα στην εκτίμηση του συνόλου. Στους κεντρώους υπολείπεται του Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ στους κεντροαριστερούς ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στην πρώτη θέση των προτιμήσεων.