Οριακή άνοδο για τη ΝΔ και μονοψήφια ποσοστά για τα κόμματα της αντιπολίτευσης δίνει δημοσκόπηση της RealPolls για το protagon.gr, που διεξήχθη το διημερο 10-11 Σεπτεμβρίου, σε δείγμα 1.820 ατόμων.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 23,8% και καταγράφει οριακή άνοδο σε σύγκριση με τη μέτρηση του Ιουλίου που ήταν 23,7%.

Χαμηλά ποσοστά για τα κόμματα της αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ αγγίζει το 9,7% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,1%, το ΚΚΕ με 5,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,6% και η Φωνή Λογικής με 3,8%. Από την άλλη πλευρά, το 20,4% δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει.

Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ καταγράφεται στο 27,9%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 13,8%, η Ελληνική Λύση με 10,8% και η Πλεύση Ελευθερίας με 9,5%, ΣΥΡΙΖΑ με 7,9% και το ΚΚΕ με 7,6%. Το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει 6,3% και η Φωνή Λογικής 5,3%. Άλλο κόμμα λέει το 4,2%.

Για τα μέτρα της ΔΕΘ

Για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, το 38,7% των πολιτών τα κρίνει είτε «πολύ θετικά», είτε «μάλλον θετικά», ενώ ένα 54,4% τα κρίνει «πολύ αρνητικά» και «μάλλον αρνητικά».