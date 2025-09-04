Στα ύψη βρίσκεται η απογοήτευση των πολιτών στη Γαλλία, με μεγάλη πλειονότητα των Γάλλων να εμφανίζεται βαθιά δυσαρεστημένη από τις πολιτικές εξελίξεις, μόλις λίγες ημέρες πριν την κρίσιμη ψηφοφορία που θα καθορίσει το μέλλον της κυβέρνησης Μπαϊρού στην Εθνοσυνέλευση.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του ινστιτούτου ELABE για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού BFM, το 82% των ερωτηθέντων περιγράφει όσα διαδραματίζονται στη γαλλική πολιτική σκηνή ως «ένα αξιολύπητο θέαμα από μία πολιτική τάξη που δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων». Αντίθετα, μόλις το 17% θεωρεί ότι τα τεκταινόμενα αποτελούν λογική συνέπεια της λειτουργίας μιας Δημοκρατίας και ενός Κοινοβουλίου χωρίς απόλυτη κυβερνητική πλειοψηφία.

Επικρατούν η ανησυχία, η απελπισία και η οργή

Ενδεικτικό της ψυχολογικής κατάστασης που διαμορφώνεται στη χώρα είναι η επιλογή των λέξεων με τις οποίες οι Γάλλοι περιγράφουν τα συναισθήματά τους απέναντι στην παρούσα πολιτική συγκυρία: το 64% επιλέγει τη λέξη «ανησυχία», το 44% «απελπισία» και το 42% τοποθετεί ως κυρίαρχο συναίσθημα την «οργή». Αντίθετα, μόνο το 5% δηλώνουν ότι αισθάνονται «ελπίδα», «αισιοδοξία» ή «αδιαφορία».

Πολιτική πόλωση και απομάκρυνση των πολιτών από τα κόμματα

Η ίδια δημοσκόπηση επιβεβαιώνει το έντονο στοιχείο πολιτικής πόλωσης και αποσύνδεσης των ψηφοφόρων από τα παραδοσιακά κόμματα: το 39% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν ταυτίζεται με κανέναν πολιτικό σχηματισμό, ενώ το 20% αισθάνεται κοντά στην ακροδεξιά, ισόποσο ποσοστό προσεγγίζει κόμματα της αριστεράς και το 17% στηρίζει τα κόμματα που στηρίζουν τον πρόεδρο Μακρόν. Ειδικότερα για τον Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν, το 33% πιστεύει ότι μια ενδεχόμενη διακυβέρνηση του κόμματος θα βελτίωνε τα πράγματα, το 34% θεωρεί ότι δεν θα άλλαζε τίποτα και το 32% εκτιμά ότι θα ήταν χειρότερα.

Παράλληλα, ένα συντριπτικό 73% εκτιμά ότι ο τρόπος με τον οποίο τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν κριτική στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν κρίνεται «αντιπαραγωγικός», αποτυπώνοντας το βαθύ ρήγμα στην εμπιστοσύνη προς το πολιτικό σύστημα και την αναζήτηση νέων πολιτικών συσχετισμών στη Γαλλία.