Συνεχίζεται η κυβερνητική και πρωθυπουργική φθορά, όπως καταγράφει η πρώτη δημοσκόπηση μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα, με τη Νέα Δημοκρατία να υποχωρεί σχεδόν πέντε μονάδες σε σχέση με τον Ιούνιο, σύμφωνα με την εταιρεία Interview για το Politic. Παρά την πτώση, η ΝΔ παραμένει πρώτη με ποσοστό 21,4%, ενώ το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ακολουθεί με 12,2%. Εντύπωση προκαλεί η τρίτη θέση της Ελληνικής Λύσης με 8,4%, κοντά στην Πλεύση Ελευθερίας 8,3%.

Αυξημένη εμφανίζεται η δυσπιστία προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με την κρίση εμπιστοσύνης να μεγαλώνει. Στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος πρωθυπουργός, ο νυν πρωθυπουργός συγκεντρώνει 31%, με τον Αλέξη Τσίπρα να τον πλησιάζει στο 26%. Παράλληλα, το ποσοστό όσων απαντούν «κανέναν» αυξάνεται στο 30,9%, κατακτώντας την πρώτη θέση. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των πυρκαγιών, το 48% των πολιτών κρίνει αρνητικά την κυβέρνηση, ενώ μόλις το 17% εκτιμά ότι η φετινή διαχείριση ήταν καλύτερη από τις προηγούμενες χρονιές.

Στο ζήτημα των ειδοποιήσεων μέσω του 112, το 50% θεωρεί ότι οι πολίτες πρέπει να κρίνουν μόνοι τους τη σοβαρότητα της κατάστασης, ενώ το 46% επιμένει ότι οι οδηγίες πρέπει να ακολουθούνται πάντα. Στην πρόθεση ψήφου, μετά τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ακολουθούν με σημαντικά ποσοστά η Ελληνική Λύση, η Πλεύση Ελευθερίας, το ΚΚΕ, η Φωνή Λογικής, το ΜέΡΑ25 και το Κίνημα Δημοκρατίας, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει χαμηλό 3,7%.

Όσον αφορά το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, τα στοιχεία δείχνουν ισορροπία: το 30% των πολιτών θεωρεί ότι πρέπει να συνεχίσει αυτόνομη πορεία, ενώ άλλο 30% υποστηρίζει συγχώνευση με νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σχεδόν το 48% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ προτιμά σύμπλευση με τον πρώην πρωθυπουργό. Τέλος, στην οικονομική πολιτική, η πλειοψηφία των πολιτών (57%) ζητά μείωση της φορολογίας ως πρώτο μέτρο, ενώ μόνο το 16% θεωρεί πιο σημαντική την ενίσχυση κοινωνικών επιδομάτων και συντάξεων.

Η δημοσκόπηση επιβεβαιώνει και τις προτιμήσεις σχετικά με το νέο πακέτο μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, με το 41% να επιλέγει φορολογικές ελαφρύνσεις για εισοδήματα 20.000 – 40.000 ευρώ.