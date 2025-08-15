Ιδιαίτερα χαμηλές παραμένουν οι προσδοκίες της γερμανικής κοινής γνώμης όσον αφορά τη σημερινή συνάντηση στην Αλάσκα, όπως αποτυπώνεται σε πρόσφατη δημοσκόπηση. Παράλληλα, οι περισσότεροι Γερμανοί τάσσονται υπέρ της ουσιαστικής συμμετοχής της Ουκρανίας στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εκεχειρίας.

Σύμφωνα με το «Πολιτικό Βαρόμετρο», έρευνα που πραγματοποιείται για λογαριασμό του δεύτερου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF, το εντυπωσιακό 84% των ερωτηθέντων εκφράζει αμφιβολίες σχετικά με την πιθανότητα επιτυχίας της συνάντησης ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν. Μόλις το 13% θεωρεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δύναται να επιτύχει μια κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία μέσω της διαμεσολάβησής του, ενώ το υπόλοιπο 3% δεν εξέφρασε άποψη.

Η σημασία της ουκρανικής συμμετοχής στις διαπραγματεύσεις

Στο ερώτημα αναφορικά με τη σημασία της απευθείας συμμετοχής της Ουκρανίας στις συνομιλίες για μια βιώσιμη εκεχειρία, το 90% των Γερμανών απαντά ότι είναι «πολύ σημαντική» ή «σημαντική». Αντίθετα, μόλις το 8% εκτιμά ότι η ουκρανική συμμετοχή είναι «όχι και τόσο σημαντική» ή «καθόλου σημαντική», υπογραμμίζοντας με σαφήνεια τη θέση της κοινής γνώμης στη Γερμανία για το ρόλο της Ουκρανίας στην προσπάθεια εξεύρεσης ειρηνικής λύσης.