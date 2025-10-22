Χωρίς την παραμικρή προσδοκία να δουν σε κάτι να καλυτερεύει η ζωή τους, η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της χώρας καταδεικνύει με εκκωφαντικό τρόπο στη μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA, το αδιέξοδο και το μέγεθος της κρίσης που διατρέχει την κοινωνία αλλά και την σταθερή αδυναμία της κυβέρνησης να αντιληφθεί τη διαβρωτική δράση της ακρίβειας και της σήψης των θεσμών στην καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων ώστε να λάβει ουσιαστικές πρωτοβουλίες.

Αισθάνονται απροστάτευτοι

Το 63% των ερωτηθέντων ζητεί πολιτική αλλαγή. Και όχι πολιτική σταθερότητα (36%). Γιατί σχεδόν οι μισοί (46%) τα βγάζουν πέρα δυσκολότερα από πέρυσι. Και αισθάνονται απροστάτευτοι (53%)

Η δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων το βράδυ της Τετάρτης, αναδεικνύει επίσης όχι μόνο τη δεύτερη ευκαιρία που ένα αξιόλογο ποσοστό των κατοίκων της χώρας φαίνεται διατεθειμένο να δώσει στον Αλέξη Τσίπρα, (24% θα ψήφιζε το κόμμα του) αλλά και την προοπτική – ως προς την εκτίμηση ψήφου – του σχηματισμού εννεακομματικής Βουλής.

Στροφή σε άλλα κόμματα

Η προοπτική αυτή σκιαγραφεί ανάγλυφα την απογοήτευση μεγάλου μέρους των ψηφοφόρων από την κυβέρνηση και την Αξιωματική Αντιπόλιτευση και την απόφασή τους να στραφούν άλλα κόματα εντός και εκτός Βουλής.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην εκτίμηση φήφου η Νέα Δημοκρατία διακρατεί ένα 28,7% που μόνο ποσοστό κυβερνησιμότητα δεν συνιστά αλλά το ΚΚΕ ενισχύεται με 10%, 11,7% η Ελληνική Λύση, και 9,9% η Πλεύση Ελευθερίας.

Ποιοι μπαίνουν στη Βουλή

Εφόσον η φωτογραφική αποτύπωση της δημοσκοπικής τάσης συνεχιστεί, αρκετοί ψηφοφόροι θα στείλουν στο Κοινοβούλιο τον Στέφανο Κασσελάκη και το Κίνημα Δημοκρατίας (3,2%), τη Φωνή Λογικής (3,6%), τον Γιάνη Βαρουφάκη και το ΜέΡΑ 25 (3,1%) αλλά δεν θα εμπιστευτούν πια όπως παλιά τον ΣΥΡΙΖΑ για να παλέψει για τη βελτίωση της ζωής τους (πλέον στο 4,9%).

Προς τη λάθος κατεύθυνση

Στο διάστημα από τις 15 μέχρι τις 20 Οκτωβρίου που έγινε η δημοσκόπηση, σχεδόν το 70% των κατοίκων αυτής της χώρας πίστευε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βαδίζει προς τη λάθος κατεύθυνση ενώ επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων δεν δίστασε να απαντήσει ότι κανένας από το υπάρχον πολιτικό προσωπικό δεν είναι κατάλληλος για πρωθυπουργός της χώρας.

Και στα γεωπολιτικά

Τα πάει λάθος η χώρα στα γεωπολιτικά και στην εξωτερική πολιτική λέει το 53%, δεν υπάρχει καμμία βελτίωση στις σχέσεις πολίτη – κράτους λέει το 68%. Δηλαδή καμμία ουσιαστική άσκηση πολιτικής για την ασφάλεια, την υγεία, κλπ.

Θεσμοί διάτρητοι

Διάτρητοι οι θεσμοί όπως η Δικαιοσύνη θα πει το 75% και το εντυπωσιακό 78% θα δηλώσει απόγνωση για την οικονομία, τους μισθούς που δεν φθάνουν, την ακρίβεια, τους φόρους.

Και έτσι το 69% των ερωτηθέντων καταθέτει την αρνητική του γνώμη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ενώ καλούμενο να συμβάλλει στην αποτίμηση της δημοτικότητας των πολιτικών αρχηγών, θα προκρίνει την Ζωή Κωνσταντοπούλου με 39%, τον Δημήτρη Κουτσούμπα με 36% και μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη με 31%.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έπεται του Σωκράτη Φάμελλου και του Κυριάκου Βελλόπουλου.

Ωστόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης προβάλλει ως καταλληλότερος για πρωθυπουργός με 25% και αμέσως μετά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης με 6%!

Η ανοδική δημοφιλία Τραμπ

Καταληκτικά, και πριν δούμε την αποδοχή που θα είχε στην κοινωνία η συγκρότηση πολιτικού φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα ή τον Αντώνη Σαμαρά, αξίζει να σημειωθεί η σταθερή… δημοφιλία του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας.

Οι θετικές γνώμες αγγίζουν το 34%, ποσοστό που ακολουθεί ανοδική πορεία από τον περασμένο Απρίλιο που ήταν 25%.

Η περίπτωση Τσίπρα και Σαμαρά

Το 24% είναι πολύ πιθανό έως αρκετά πιθανό να ψήφιζε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Και να τον έβαζε σε τροχιά διακυβέρνησης.

Λιγότεροι θα ακολουθούσαν τον Αντώνη Σαμαρά σε ένα αντίστοιχο εγχείρημα. Σχεδόν 12%