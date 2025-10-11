Τα εισοδήματα μπορεί να αυξάνονται στην Ελλάδα, αλλά και πάλι δεν επαρκούν για πολλά νοικοκυριά, καθώς το κόστος διαβίωσης – ειδικά της στέγασης –, υπηρεσιών και διατροφής έχει αυξηθεί δυσανάλογα τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων το 2024 ήταν 30% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και στην προτελευταία θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη πριν από τη Βουλγαρία. Όσον αφορά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, 10 χώρες στην ΕΕ-27 ξεπερνούν τον μέσο όρο, με πρώτο το Λουξεμβούργο.

Για να μπορέσει η Ελλάδα να ανεβάσει τη μέση αγοραστική δύναμη των πολιτών στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά επίπεδα, θα πρέπει να διανύσει έναν μακρύ δρόμο. Η σύγκλιση απαιτεί πάνω από 10 χρόνια, ενδεχομένως και μία 15ετία, ενώ παράλληλα θα πρέπει να καταγράφονται υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης άνω του 2%, καθώς και συνεχείς βελτιώσεις του δείκτη της παραγωγικότητας.

«Για να φτάσουμε τον μέσο όρο αγοραστικής δύναμης της ΕΕ, απαιτούνται ακόμα πολλά βήματα και πολλά χρόνια» ανέφερε πρόσφατα ο συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή (ΓΠΚΒ), καθηγητής Γιάννης Τσουκαλάς, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «προς το παρόν έχουμε καλύψει τα μισά του δρόμου, ίσως και λιγότερο, για να επανέλθει η αγοραστική δύναμη εκεί που ήταν προ κρίσης, στο 80%-85% του μέσου όρου της ΕΕ». Σύμφωνα με τον Γιάννη Τσουκαλά, για να επιταχυνθεί η σύγκλιση θα πρέπει οι ρυθμοί ανάπτυξης να είναι πάνω από 2% τα επόμενα χρόνια, να αυξηθεί η παραγωγικότητα, η οποία περιορίζεται σε έναν ρυθμό 1%-1,5% ετησίως, κάτι που προϋποθέτει αύξηση επενδύσεων και η οικονομία πρέπει να γίνει πιο εξωστρεφής. «Είναι ένα διαρκές στοίχημα και πρέπει να παραμείνουμε προσηλωμένοι στο να το κερδίσουμε» τόνισε ο επικεφαλής του ΓΠΚΒ.

H αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα το 2008 αναλογούσε στο 94% της αγοραστικής δύναμης του μέσου Ευρωπαίου, για να υποχωρήσει ραγδαία μετά την κρίση και την είσοδο της χώρας στα μνημόνια στο 71% το 2012, στο 68% το 2016 και να διαμορφωθεί στο 70% το 2024, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη χειρότερη θέση, μόνο μετά τη Βουλγαρία.

Για το 2026 η κυβέρνηση προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,4%, η Κομισιόν τοποθετεί τον πήχη της ανάπτυξης στο 2,2%, η Τράπεζα της Ελλάδος στο 1,9% ενώ το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο στο 2,3%. Tα πράγματα, ενδεχομένως, να δυσκολέψουν από το 2027 και μετά, καθώς θα έχει λήξει το Ταμείο Ανάκαμψης, η συνεισφορά του οποίου είναι σημαντική στην αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ.