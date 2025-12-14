Αποκλειστικά στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο» μίλησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, την ώρα που οι αγρότες αρνούνται να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου και δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας απαιτείται διάλογος, επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση έχει απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς τους αγρότες.

«Εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα παρατηρούμε κινητοποιήσεις των αγροτών, με αποκορύφωμα τα μπλόκα. Πρόκειται για μια δύσκολη περίοδο για τον πρωτογενή τομέα. Όταν όμως υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να καθίσουμε να το λύσουμε. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός ανέλαβε την πρωτοβουλία και κάλεσε τους αγρότες να ορίσουν αντιπροσωπεία και να προσέλθουν στο Μέγαρο Μαξίμου ώστε να συζητήσουμε και να δώσουμε λύσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα του πετρελαίου, που αποτελεί βασικό αίτημα των αγροτών. Όπως εξήγησε, έχει θεσπιστεί επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης μέσω νομοθετικής ρύθμισης, ωστόσο κατά την εφαρμογή της παρουσιάστηκαν δυσλειτουργίες.

«Διαπιστώσαμε ότι ορισμένα τιμολόγια δεν καταχωρήθηκαν σωστά στις πλατφόρμες της ΑΑΔΕ, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα στην επιστροφή του φόρου. Επιπλέον, στον υπολογισμό των απαιτούμενων ποσοτήτων πετρελαίου ανά καλλιέργεια έχουν εντοπιστεί λάθη, καθώς άλλες καλλιέργειες χρειάζονται λιγότερο και άλλες περισσότερο καύσιμο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι θα δοθεί η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων, ώστε οι αγρότες να λάβουν τα ποσά που δικαιούνται.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ως μια «σκληρή αλλά αναγκαία μεταρρύθμιση», τονίζοντας εκ νέου τη σημασία του διαλόγου.

«Αν δεν καθίσουμε στο τραπέζι της συζήτησης, η ίδια η προσπάθεια των αγροτών αδικείται, καθώς υπάρχουν αιτήματα που πρέπει να τεθούν και να συζητηθούν. Η επιλογή της μη συμμετοχής στον διάλογο συνεπάγεται και ευθύνες», ανέφερε.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου και των κτηνοτρόφων, προκειμένου να περιοριστεί και να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η ζωονόσος.