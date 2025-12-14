Εκκληση προς τους αγρότες να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση ώστε να βρεθεί λύση και να συνεχιστεί η απρόσκοπτη διέλευση εμπορευμάτων και υπηρεσιών από τους δρόμους, ζητούν με ανακοίνωσή του ο επιχειρηματικός και βιομηχανικός κόσμος της χώρας.

Οπως αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση, η χώρα έχει αρχίσει ήδη να επηρεάζεται από τη συνεχιζόμενη παραμονή των μπλόκων στις βασικές οδικές αρτηρίες και η άρνηση για συμμετοχή σε θεαμικό διάλογο αποτελεί επιλογή αδιεξόδου.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Οι θεσμικοί φορείς της παραγωγής, της βιομηχανίας, της μεταποίησης, του εμπορίου και των εξαγωγών της Ελλάδας: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία για την άρνηση εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου να προσέλθουν σε διάλογο με τον Πρωθυπουργό της χώρας.

Σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ελληνική οικονομία, η άρνηση θεσμικού διαλόγου δεν αποτελεί μορφή διεκδίκησης αλλά επιλογή αδιεξόδου. Η χώρα δεν αντέχει άλλες χαμένες ευκαιρίες, ούτε άλλες σκόπιμες καθυστερήσεις σε ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την παραγωγή, την βιομηχανία ,την μεταποίηση,την απασχόληση και τις εξαγωγές.

Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί τον πρώτο κρίκο της εθνικής παραγωγικής αλυσίδας. Όταν ο κρίκος αυτός αποσύρεται από τον διάλογο, η ζημιά μεταφέρεται στη βιομηχανία, στη μεταποίηση, στο εμπόριο, στις εξαγωγές και τελικά στην ίδια την κοινωνία. Το κόστος αυτής της στάσης δεν είναι πολιτικό· είναι οικονομικό και εθνικό.

Όταν η Πολιτεία καλεί σε διάλογο στο ανώτατο θεσμικό επίπεδο και η πρόσκληση απορρίπτεται, η ευθύνη παύει να είναι μονομερής. Η αποχή από τον διάλογο ισοδυναμεί με αποποίηση συμμετοχής στη λύση.

Οι φορείς που υπογράφουμε την παρούσα δήλωση δηλώνουμε ξεκάθαρα:

η πίεση χωρίς παρουσία, χωρίς τεκμηρίωση και χωρίς διάθεση συνεννόησης δεν οδηγεί σε λύσεις. Οδηγεί σε στασιμότητα, απώλειες και περαιτέρω απαξίωση της παραγωγικής προσπάθειας της χώρας.

Καλούμε τον αγροτικό κόσμο και τους εκπροσώπους του να επανέλθουν άμεσα στον θεσμικό διάλογο. Οι πόρτες είναι ανοιχτές. Οι άδειες καρέκλες, όμως, δεν αποτελούν λύση.

Οι φορείς της πραγματικής οικονομίας θα συνεχίσουμε να μιλάμε καθαρά, υπεύθυνα και με εθνική συνείδηση, γιατί η ανάπτυξη, η βιομηχανία, η μεταποίηση, η απασχόληση και οι εξαγωγές δεν μπορούν να περιμένουν.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΘ Ιωάννης Μασούτης

O Πρόεδρος του ΒΕΘ Μακάριος Παπαδόπουλος

Η Πρόεδρος του ΣΒΕ Λουκία Σαράντη

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ Συμεών Διαμαντίδης