Μπορεί να νικήσει ο Ολυμπιακός απόψε στο Μονακό, να κάνει «σκούπα» και να σφραγίσει την παρουσία του σε ακόμη ένα final four Ευρωλίγκας; Ας είμαστε ρεαλιστές. Ο στόχος δεν είναι απλά η συμμετοχή. Το ζητούμενο είναι ένα και μόνο: να κατακτηθεί η πολυπόθητη κούπα!

Η Μονακό αποτελεί το τελευταίο εμπόδιο σε μια πορεία που από αρκετούς χαρακτηρίζεται ως ονειρεμένη και άλλοι επιμένουν πως τώρα αρχίζει η μεγάλη μάχη. Ολοι έχουν δίκιο. Και είναι αυτονόητο πως ο Ολυμπιακός έχει τις δυνατότητες να κάνει το 3-0 επί της Μονακό, να δείξει τι αξίζει και να το κάνει απέναντι σε ομάδα που τρεκλίζει το τελευταίο διάστημα. Η πραγματικότητα που λέει πως οι Γάλλοι θα παραταχθούν με μόλις οκτώ παίκτες και έχουν σημαντικές απουσίες, δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Ποια είναι τα ατού του Ολυμπιακού έως τώρα; Η εντυπωσιακή του ομαδική λειτουργία. Οι πολλές ασίστ που φεύγουν από τα χέρια των παικτών και αυτή η «έξτρα πάσα» που πάντα ζητεί ο Μπαρτζώκας και τις περισσότερες φορές διαπιστώνει με ικανοποίηση πως τα αγωνιστικά του «θέλω» γίνονται πραγματικότητα. Πλουραλισμός. Η απόλυτη ουσία.

Αυτός είναι ο μπασκετικός Ολυμπιακός της τρέχουσας σεζόν που έως τώρα πείθει πως μπορεί να υπηρετήσει κάθε στυλ μπάσκετ αλλά και να «απαντήσει» σε οτιδήποτε σκαρφιστεί ο αντίπαλος. Προσοχή, όμως: ναι, σε σειρά αγώνων είναι εξαιρετικά δύσκολο κάποια ομάδα να κοντράρει τους Ερυθρόλευκους. Αλλά το επικείμενο final four με τους «τελικούς» των ημιτελικών, είναι προφανώς μια άλλη ιστορία. Τι είδαμε έως τώρα με τη Μονακό; Τον Ολυμπιακό να ξεπερνά τους 90 πόντους και στα δύο ματς. 91 στο πρώτο ραντεβού, 94 στο δεύτερο.

Να… προηγείται ήδη των Μονεγάσκων με 51 πόντους! Τον Ντόρσεϊ που υπήρξε η αποκάλυψη της σεζόν να έχει 11 πόντους την περασμένη Τρίτη και μόλις δύο την Πέμπτη, δηλαδή να βρίσκεται κάτω από τα συνήθη στάνταρ του. Με τον Βεζένκοφ, βεβαια, να παραμένει σε τοπ κατάσταση, αφού κανένα άλλο 4άρι στην Ευρώπη δεν έχει τόσο «εύκολο» σκορ και δεν συνδέεται με τέτοια συνέπεια με το καλάθι. Το μαρτυρά αυτό το 20+21 του Σάσα στα δύο τελευταία παιχνίδια. Οσον αφορά στον Φουρνιέ, ασφαλώς και δεν κάνει εντυπωσιακή σεζόν, τώρα όμως ανεβαίνει και ενθουσιάζει με τα μακρινά του τρίποντα και αναμφίβολα με το ήρεμο ηγετικό του παιχνίδι.

Συμπέρασμα: αν δεν έρθουν πόντοι από τον έναν άσο θα προκύψουν από τον επόμενο. Γιατί ο Μπαρτζώκας έχει ρόστερ με ικανότητα να νικήσει και στα επόμενα τρία παιχνίδια της Ευρωλίγκας.

Αν συμβεί αυτό, ξέρετε…