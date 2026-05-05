Σεισμός 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (5/5) στην Κρήτη, 19 χιλιόμετρα νότια νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 8,6 χλμ.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα