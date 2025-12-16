Αγρότες σε όλη την Ελλάδα παραμένουν στα μπλόκα, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους έως ότου ικανοποιηθούν τα βασικά αιτήματά τους. Παρά τις πρώτες εξαγγελίες του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσιάρα, οι περισσότεροι δηλώνουν πως δεν είναι ικανοποιημένοι, ενώ σε ορισμένες περιοχές υπήρξε πιο θετική διάθεση, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί οριστική απόφαση για αποκλιμάκωση. Η τελική στάση των αγροτών απέναντι στην κυβέρνηση αναμένεται να καθοριστεί σήμερα, στην Πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, όπου θα ληφθούν συλλογικές αποφάσεις για τη συνέχιση ή μη των κινητοποιήσεων.

Στο μπλόκο του Μπράλου, οι αγρότες αποφάσισαν, κατά τη διάρκεια γενικής συνέλευσης, να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Από τις 15:00 έως τις 17:00 προγραμματίστηκε ολικός αποκλεισμός των παραδρόμων και του επαρχιακού οδικού δικτύου, ενώ η εθνική οδός παραμένει κλειστή για 11η συνεχόμενη ημέρα, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Στις 14:00 αναμένεται συνάντηση αγροτών με φορείς της περιοχής στο μπλόκο του Μπράλου. Οι τοπικοί εκπρόσωποι θα δώσουν το «παρών» σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον αγώνα των παραγωγών.

Την ίδια ώρα, σταθερά στα σημεία αποκλεισμού παραμένουν οι αγρότες στην Αταλάντη, καθώς και στα δύο μπλόκα της Βοιωτίας, στο Κάστρο και στη Θήβα. Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις για τους οδηγούς.

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στο μπλόκο της Νίκαιας

Στο μπλόκο της Νίκαιας παραμένουν οι αγρότες της Θεσσαλίας, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους και διατηρώντας την πίεση προς την κυβέρνηση. Οι αγρότες αναμένουν τις πανελλαδικές αποφάσεις για τη στάση τους απέναντι στις πρόσφατες ανακοινώσεις της κυβέρνησης και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή στο σημείο του μπλόκου, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων δρόμων που έχουν υποδειχθεί από την Τροχαία. Χθες πραγματοποιήθηκε νέα σύσκεψη των αγροτών, όπου αποφασίστηκε ότι οι μελλοντικές κινήσεις θα καθορίζονται πλέον ενιαία για όλη τη χώρα και δεν θα περιορίζονται μόνο στη Νίκαια. Η απόφαση αυτή θεωρείται κρίσιμη για τον συντονισμό των κινητοποιήσεων σε πανελλαδικό επίπεδο.

Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί νέες δράσεις, μεταξύ των οποίων συγκέντρωση σήμερα στη Λάρισα και συμμετοχή στην επικείμενη απεργιακή κινητοποίηση. Η πανελλαδική συνέλευση των μπλόκων θα καθορίσει τις επόμενες κινήσεις και τη μορφή που θα λάβουν οι διαμαρτυρίες των αγροτών τις επόμενες ημέρες.

Συλλαλητήρια και κοινωνική στήριξη

Για το απόγευμα, στις 18:00, το Εργατικό Κέντρο Λιβαδειάς έχει καλέσει σε παμβοιωτικό συλλαλητήριο στο μπλόκο του Κάστρου, εκφράζοντας τη στήριξή του στους αγρότες.

Χθες, οι αγρότες του Κάστρου παρουσίασαν τα αιτήματά τους στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία επισκέφθηκε το σημείο. Παράλληλα, οι αγρότες στη Θήβα μοίρασαν τρόφιμα σε διερχόμενους οδηγούς στο ύψος της Ριτσώνας, στέλνοντας μήνυμα κοινωνικής αλληλεγγύης.

Από τα τέσσερα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας, οι αγρότες προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, υπογραμμίζοντας πως ο αγώνας τους θα συνεχιστεί με ακόμη πιο δυναμικές μορφές πίεσης.

Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης παρουσίασε τους βασικούς άξονες που, όπως τόνισε, μπορούν να μειώσουν άμεσα το κόστος παραγωγής και να ενισχύσουν τη ρευστότητα των αγροτών.

Στο μήνυμά του, ο κ. Τσιάρας επεσήμανε ότι υπάρχουν περιθώρια για την εξέταση νέων παρεμβάσεων με στόχο τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Οι παρεμβάσεις αυτές, σύμφωνα με τον υπουργό, αφορούν:

την ενέργεια , με τη διασφάλιση σταθερής και χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα,

, με τη διασφάλιση σταθερής και χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα, τα καύσιμα , και ειδικότερα το ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία,

, και ειδικότερα το ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία, τον ΕΛΓΑ , με άμεσες αλλαγές στον κανονισμό ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας,

, με άμεσες αλλαγές στον κανονισμό ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας, και την ενίσχυση των κλάδων που πλήττονται περισσότερο, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες.

Η νέα αυτή ενίσχυση, όπως ανέφερε, θα προέλθει από την αξιοποίηση αδιάθετων ποσών της βασικής ενίσχυσης. Τα ποσά αυτά αποτελούν αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των στοχευμένων διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ.