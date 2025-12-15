Λίγο μετά τις 21:00 ολοκληρώθηκε η σύσκεψη των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας, στη Λάρισα, με τους συμμετέχοντες να δηλώνουν ότι η στάση τους πλέον θα είναι κοινή για όλη τη χώρα. «Δεν μιλάμε πλέον ως μπλόκο Νίκαιας, η απόφασή μας θα είναι ενιαία για όλη την Ελλάδα», ανέφερε ο εκπρόσωπος των αγροτών, σχολιάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα.

Η απάντηση των αγροτών προς την κυβέρνηση αναμένεται να καθοριστεί στην επερχόμενη Πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, όπου θα ληφθούν συλλογικές αποφάσεις για τη συνέχιση ή μη των κινητοποιήσεων.

Νωρίτερα, ο αγρότης από τη Θεσσαλία, Θέμης Λέκκας, χαρακτήρισε μέσω του MEGA «επικοινωνιακό παιχνίδι» το κάλεσμα της κυβέρνησης σε διάλογο, υποστηρίζοντας πως δεν συνοδεύεται από «έμπρακτα μέτρα».

«Θέλουμε ουσιαστικές αποφάσεις», λένε οι αγρότες της Λάρισας

Οι εκπρόσωποι των αγροτών αναγνώρισαν καλή διάθεση από το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς «μπήκε στον κόπο να διαβάσει τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου». Ωστόσο, τόνισαν ότι «θέλουμε ουσιαστικές αποφάσεις, μια απάντηση σοβαρή».

Μετά τις δηλώσεις του υπουργού, έκαναν λόγο για «γενικολογίες» και παρέπεμψαν τις αποφάσεις τους στην Πανελλήνια Ένωση Μπλόκων, επαναλαμβάνοντας ότι «θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις».

Οι δηλώσεις του Κώστα Τσιάρα

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κάλεσε τους αγρότες σε διάλογο χωρίς να ανακοινώσει δεσμεύσεις ή συγκεκριμένα μέτρα. Παραδέχτηκε ότι ορισμένα αιτήματα είναι δίκαια και σημείωσε πως η κυβέρνηση τα έχει εξετάσει προσεκτικά, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των παραγωγών, τις αντοχές της οικονομίας και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Σε άμεσο και ουσιαστικό διάλογο κάλεσε τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου, υπογραμμίζοντας ότι η κοινωνία απαιτεί υπευθυνότητα από όλες τις πλευρές. Παράλληλα, οι αγρότες προγραμματίζουν συνελεύσεις στα μπλόκα για να καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους.

Συνεχείς διαβουλεύσεις στα μπλόκα

Ανάλογες συσκέψεις με αυτή της Νίκαιας γίνονται αναμένεται να γίνουν και σε άλλα μπλόκα. Μέχρι αύριο το απόγευμα αναμένεται η οριστική απάντηση των αγροτών στη νέα πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο.

Εφόσον γίνει αποδεκτή η πρόταση, είναι πιθανό να υπάρξει αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Τα τρακτέρ ενδέχεται να απομακρυνθούν από τα οδοστρώματα, επιτρέποντας τη μερική κυκλοφορία των οχημάτων ενόψει του Σαββατοκύριακου πριν από τα Χριστούγεννα.

Μετά την πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στη Νίκαια, οι αγρότες μπαίνουν σε νέο κύκλο διαβουλεύσεων. Τα 57 πιο δυναμικά μπλόκα της χώρας, αλλά και όλα τα υπόλοιπα, θα συνεδριάσουν και θα αποστείλουν τις αποφάσεις τους στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, η οποία θα τοποθετηθεί συνολικά επί των δηλώσεων του υπουργού.

Αναβολή στη δίκη των δύο αγροτών

Παράλληλα, αναβλήθηκε για τις 14 Οκτωβρίου 2026 η δίκη των δύο αγροτών που συνελήφθησαν στα επεισόδια της 30ης Νοεμβρίου, όταν ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις στη Θεσσαλία. Το δικαστήριο αποφάσισε να κληθούν και οι αστυνομικοί που ήταν παρόντες στα περιστατικά, γεγονός που οδήγησε στην αναβολή.

Αντιδράσεις στα Μάλγαρα

Οι αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων χαρακτήρισαν «ασπιρίνες» τις εξαγγελίες του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους και προς το παρόν απορρίπτουν το ενδεχόμενο διαλόγου.

Στο σημείο επικρατεί έντονη κινητικότητα και εντός της ημέρας θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη για να εξεταστούν τα επόμενα βήματα και οι μορφές κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

Την ίδια ώρα, παραμένει επ’ αόριστον κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα στην Εγνατία Οδό, ενώ στις 18:30 έκλεισε και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Ένα από τα πιθανά σενάρια είναι ο αποκλεισμός και της κατεύθυνσης προς τη Θεσσαλονίκη επ’ αόριστον.