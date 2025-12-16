Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες και αναμένεται σήμερα να απαντήσουν στην κυβέρνηση για τη νέα πρόσκληση για διάλογο.

Όσα πρότεινε το υπουργείο αξιολογούνται αλλά οι αγρότες φοβούνται τις λεπτομέρειες που κρύβονται στις προτάσεις.

Για παράδειγμα οι αυξημένες αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ φοβούνται πως θα συνδεθούν με εκτόξευση εισφορών την ώρα που όπως λένε σε καλλιέργειες, όπως τα σκόρδα, πληρώνουν σήμερα περισσότερο ΕΛΓΑ ανά στρέμμα από ότι για παράδειγμα το ενοίκιο του χωραφιού.

Έτσι, οι αγρότες ενισχύουν τα μπλόκα και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Στα Χανιά οι αγρότες χύνουν το γάλα στο δρόμο, στα διόδια των Μαλγάρων μοίρασαν ρύζι ενώ στην Κουλούρα βγήκαν στο δρόμο και μοίρασαν κομπόστες.

Στο κέντρο της Λάρισας αναμένεται απόβαση τρακτέρ στις 18:00. Αν δεν βρουν κατανόηση τότε το μόνο που μένει, λένε, είναι να κάνουν και γιορτές στο δρόμο. Οι τελικές αποφάσεις θα έρθουν ως την Πέμπτη.

Όπως λένε οι αγρότες, εάν τα μπλόκα συνεχιστούν τελικά έως τις γιορτές, δεν πρόκειται να εμποδίσουν τους εκδρομείς των Χριστουγέννων αλλά θα υπάρξουν διευθετήσεις στις Εθνικές Οδούς ώστε να μην ταλαιπωρηθούν.

Την ίδια ώρα στον προϋπολογισμό δεν αποκλείονται εκπλήξεις προς την κατεύθυνσή των αιτημάτων των αγροτών.

Εξοφλείται σήμερα η βασική ενίσχυση των αγροτών

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, σήμερα καταβλήθηκαν 487,9 εκατ. ευρώ σε 485.896 δικαιούχους αγρότες, όπως ανακοίνωσαν το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ΕΛΓΑ.