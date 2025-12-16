Σε μια συμβολική κίνηση, οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων μοίρασαν έναν τόνο ρύζι στους οδηγούς που κατευθύνονταν προς Θεσσαλονίκη. Το ρύζι παράγεται στη Χαλάστρα και κινδυνεύει να είναι το τελευταίο, καθώς οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν αθέμιτο ανταγωνισμό από εισαγόμενο ρύζι κατώτερης ποιότητας.

Με αυτή την ενέργεια, οι αγρότες θέλησαν να ζητήσουν «συγγνώμη για τις καθυστερήσεις στους δρόμους», αλλά και να ενημερώσουν το κοινό για τα προβλήματα του κλάδου τους. Μαζί με το ρύζι, μοίρασαν φυλλάδια με το μήνυμα: «Βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να παράγουμε αυτό το ελληνικό προϊόν».

Διερχόμενοι οδηγοί τους χαιρέτισαν πατώντας κόρνα, υψωμένες γροθιές και τους ευχαρίστησαν, και τους έδωσαν δύναμη για να συνεχίσουν τον αγώνα μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους.

«Ευχομαι να νικήσουμε παιδιά και την Κυριακή κατεβαίνουμε κι εμείς. Έχουν καθαρίσει την Ελλάδα», ανέφερε οδηγός φορτηγού, ενώ άλλοι φώναζαν «μαζί σας», «μπράβο σας», «συνεχίστε μέχρι τέλους».

Ο πρόεδρος του Α’ Συνεταιρισμού Χαλάστρας Χρήστος Γκαντζάρας δήλωσε ότι: «Ίσως να είναι τα τελευταία ρύζια που θα τρώνε γιατί οι αποφάσεις της ΕΕ αλλά και η στάση που κρατάει η κυβέρνηση, και δυστυχώς το μόνο αποτέλεσμα που έχουμε είναι να μη μπορούμε εμείς να ανταπεξέλθουμε στις τιμές αυτές οι οποίες υπάρχουν στα εισαγόμενα ρύζια και δε θα είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε την επόμενη σοδειά».