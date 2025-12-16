Στο vidcast «Θα σας ειδοποιήσουμε», ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τους Σπύρο Ανδριανό και Κωνσταντίνο Κίντζιο για τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Η συζήτηση κάλυψε από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αγροτικές κινητοποιήσεις, μέχρι την αγοραστική δύναμη των πολιτών, τους μισθούς, την ακρίβεια, τη φορολογία και τη λειτουργία της αγοράς. Ο Πρωθυπουργός απάντησε σε κρίσιμα ερωτήματα, παρουσιάζοντας τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης για την επόμενη περίοδο.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Την ίδια μέρα δύο διαφορετικές Ελλάδες: Πιερρακάκη Πρόεδρο Eurogroup και τον επονομαζόμενο «Φραπέ» – Ξέρω με ποια Ελλάδα είμαι και για ποια Ελλάδα αγωνίζομαι – υπάρχουν μάχες που θα χάσουμε, αλλά τον πόλεμο θα τον κερδίσουμε. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τις τελευταίες μάχες που δίνουμε με την παλιά Ελλάδα που μας πλήγωσε και μας χρεοκόπησε.

Ας δημιουργήσουμε άμεσα μια επιτροπή στη Βουλή, με διακομματικό προεδρείο και να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο με ευρύτερη συναίνεση για την πλήρη αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα».

Για περαιτέρω βελτιώσεις στη φορολόγηση των επιχειρήσεων, άφησε ανοιχτό ενδεχόμενο μείωσης της προκαταβολής φόρου των νομικών προσώπων:

«Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι η φορολογία τους επί διακυβέρνησης ΝΔ είναι σημαντικά μειωμένη. Και επίσης, εισπράττουμε πια και από φόρο εισοδήματος επιχειρήσεων πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία εισπράτταμε πριν. Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι επιχειρήσεις έχουν κέρδη, έστω και με το παράδειγμα που σας έδωσα πριν κι έστω και με μειωμένους φορολογικούς συντελεστές, μπορούν τελικά να εισφέρουν περισσότερο στον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτός είναι ένας ενάρετος κύκλος. Για το ζήτημα της προκαταβολής κρατήστε έναν αστερίσκο να με ξαναρωτήσετε του χρόνου».

Για τη ζωή του μετά την πολιτική και αν θα γράψει βιβλίο:

«Ας γράψουν οι άλλοι τα βιβλία για εμάς. Υπέγραψα τετραετές συμβόλαιο με τους Έλληνες πολίτες – το 2027 έχουν δύο δυνατότητες – να με απολύσουν ή να μου ανανεώσουν το συμβόλαιο για τέσσερα χρόνια ακόμα.

Η πολιτική δεν είναι για πάντα – σίγουρα θα δουλέψω μετά την πολιτική».