Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν δύο από τους 7 κατηγορούμενους, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον Ευρωπαίο ανακριτή για να απολογηθούν για τις παράνομες επιδοτήσεις που φέρονται να έλαβαν την περίοδο 2019-2025, στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο κατηγορούμενοι, πατέρας και γιος, φέρονται να είπαν πως δεν γνώριζαν ότι έχουν δοθεί παρατύπως οι επιδοτήσεις.

Οι απολογίες των υπολοίπων κατηγορουμένων συνεχίζονται και ο κύκλος αναμένεται να ολοκληρωθεί την Πέμπτη, με τις απολογίες των δεδομένων ως διευθυντών της εγκληματικής οργάνωσης.