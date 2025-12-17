Το φιάσκο της κυβέρνησης με τον ΕΛΓΑ θέριεψε την αγανάκτηση των αγροτών οδηγώντας σε κλιμάκωση τις κινητοποιήσεις τους.

Οι αγρότες στο μπλόκο του Προμαχώνα αποφάσισαν να αποκλείσουν επ’ αόριστον τον μεθοριακό σταθμό για τα φορτηγά. Ανοιχτές είναι οι μπάρες των διοδίων για τη διέλευση των οχημάτων. Υπό αυτές τις συνθήκες «ουρές» χιλιομέτρων από νταλίκες έχουν σχηματιστεί μετά την αποκλεισμό. Η «ουρά» με τις ακινητοποιημένες νταλίκες φτάνει μέχρι το Σιδηρόκαστρο, ενώ αυτήν την ώρα συνεδριάζουν οι αγρότες για να αποφασίσουν πότε θα ανοίξει το μπλόκο.

Σημειώνεται, ότι στο μπλόκο των Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη το ρεύμα εξόδου προς Αθήνα παραμένει εδώ και μέρες κλειστό επ’ αόριστον.

Συνεδριάζουν στις Σέρρες

Αύριο Πέμπτη (18/12) οι εκπρόσωποι των αγροτών από όλη τη χώρα θα συναντηθούν στον Λευκώνα Σερρών, στη συνεδρίαση της η Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων. Εκεί θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα τους, ενώ όπως τονίζουν, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που οι εξαγγελίες της κυβέρνησης δεν κάλυψαν, όπως η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, που «είναι βασικό αίτημα και που πρέπει να ικανοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό».

Εκπρόσωποι των αγροτών χαρακτηρίζουν «κοροϊδία» τις δηλώσεις Χατζηδάκη στη συζήτηση του προϋπολογισμού. Αντί αφορολόγητου πετρελαίου στην αντλία, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι «θα εξετάσουμε πώς μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο». «Η κυβέρνηση κάνει φιλότιμες προσπάθειες να μας εξοργίσει», είπαν σήμερα εκπρόσωποι των αγροτών στο Mega.