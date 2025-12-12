Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι αποφάσισαν να μην προχωρήσουν προσωρινά σε νέους αποκλεισμούς, τουλάχιστον έως την ολοκλήρωση του πανελλαδικού συλλαλητηρίου που πραγματοποιείται σήμερα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Η απόφαση ελήφθη στις γενικές συνελεύσεις των παραγωγών στα τελωνεία Ευζώνων και Νίκης, ενώ για τα επόμενα βήματα θα υπάρξει νέα απόφαση σε επόμενη συνέλευση.

Αντίθετα, στο τελωνείο του Προμαχώνα, στα σύνορα Ελλάδας – Βουλγαρίας, οι συμμετέχοντες στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο προχωρούν σε οκτάωρο αποκλεισμό μέχρι τις 20:00, επιτρέποντας τη διέλευση μόνο σε Ι.Χ. και λεωφορεία. Ο αποκλεισμός αφορά αποκλειστικά τα φορτηγά διεθνών μεταφορών, ενώ στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί οδηγοί φορτηγών και εκπρόσωποι εργατικών σωματείων που στηρίζουν την κινητοποίηση.

Την ίδια ώρα, σε αντίστοιχο αποκλεισμό προχωρούν και οι αγρότες από το Νευροκόπι Δράμας, οι οποίοι δρουν σε πλήρη συντονισμό με τους συναδέλφους τους στον Προμαχώνα. Το μπλόκο έχει στηθεί περίπου 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής, επίσης στα σύνορα με τη Βουλγαρία. Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, απαγορεύεται η διέλευση φορτηγών κάθε τύπου, ενώ τα επιβατικά οχήματα και τα τουριστικά λεωφορεία κινούνται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Οι συντονιστικές επιτροπές των μπλόκων αναμένεται να συμμετάσχουν αύριο στη σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων, που θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια Λάρισας στις 12:00, όπου θα καθοριστεί η περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων.