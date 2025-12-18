Σε εξέλιξη βρίσκεται η κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στον Λευκώνα Σερρών, με τη συμμετοχή πάνω από 50 μπλόκων από όλη τη χώρα. Στόχος της συνεδρίασης είναι ο συντονισμός των κινητοποιήσεων και η λήψη αποφάσεων για την περαιτέρω κλιμάκωσή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το κλίμα είναι ιδιαίτερα τεταμένο, καθώς οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν δυναμικά τον αγώνα τους. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση επιμένει στη γραμμή του διαλόγου, υποστηρίζοντας ότι έχει ήδη δώσει απαντήσεις σε βασικά αιτήματα, όπως το πετρέλαιο και το αγροτικό ρεύμα, με περαιτέρω μείωση της τιμής της κιλοβατώρας.

Παρά τη σκληρή στάση τους, οι αγρότες διαμηνύουν ότι κατά την περίοδο των Χριστουγέννων θα διευκολύνουν τη μετακίνηση των πολιτών, ανοίγοντας τα μπλόκα και απομακρύνοντας τα τρακτέρ από το οδόστρωμα, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα ενόψει των εορτών.

Την ίδια ώρα, στο Ρέθυμνο, αγρότες με τα τρακτέρ τους βγήκαν στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, πραγματοποιώντας δυναμική κινητοποίηση. Συγκεντρώθηκαν έξω από το πολιτικό γραφείο του βουλευτή Γιάννη Κεφαλογιάννη, όπου πέταξαν άχυρα και χώμα και έστησαν συμβολικά ένα φέρετρο, θέλοντας να στείλουν μήνυμα –όπως τονίζουν– για «τον αφανισμό του αγροτικού κόσμου». Διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των προϊόντων και την έλλειψη ουσιαστικής στήριξης, ζητώντας άμεσες λύσεις από την κυβέρνηση.

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις σημειώθηκαν και στο Μεσολόγγι, όπου αγρότες έφτασαν με τα τρακτέρ τους στο κτήριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και απέκλεισαν την είσοδο, κλιμακώνοντας τις πιέσεις τους.

Οι αγρότες, έκλεισαν επ’ αόριστον και τα δύο ρεύματα για τα φορτηγά στον Προμαχώνα

Λίγο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης οι αγρότες που βρίσκονται για 16η ημέρα στον Προμαχώνα, αποφάσισαν τον αποκλεισμό επ’ αόριστον και στα δύο ρεύματα για τα φορτηγά.

Πολύωροι αποκλεισμοί σημειώνονται στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη αλλά και στα σύνορα της χώρας με τη Βόρεια Μακεδονία, με αγρότες και κτηνοτρόφους να διατηρούν τα μπλόκα και να προχωρούν σε διακοπές της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η διέλευση των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των λεωφορείων παραμένει ελεύθερη, ενώ στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών και το μπλόκο ενισχύεται διαρκώς από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Σε αποκλεισμό οκτώ ωρών -μέχρι και τις 20:00 το βράδυ- προχωρούν και σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας.

Οι αγρότες της Νίκαιας προειδοποιούν για αποκλεισμό και των παρακαμπτηρίων δρόμων για περισσότερες ώρες, ενισχύοντας έτσι την πίεση των κινητοποιήσεών τους στην περιοχή.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι δεν πρόκειται να εμποδίσουν τις μετακινήσεις των πολιτών κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Σύμφωνα με δηλώσεις τους, θα επιτρέπεται ήπια κυκλοφορία για όσους μετακινηθούν για τις γιορτές, ενώ οι περιορισμοί θα συνεχίσουν να ισχύουν για φορτηγά και λεωφορεία.

Η πρόθεση των αγροτών είναι η διατήρηση μιας λωρίδας ανοιχτής στις παρακαμπτήριες οδούς, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πολιτών, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια των εορτών.